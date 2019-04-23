Министр обороны Дании приехал на Донбасс

Министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен 23 апреля посетил с официальным визитом Донбасс

Как сообщает в Facebook пресс-штаб ООС, в Краматорске гость из Европы встретился с командующим ООС Сергеем Наевым и на месте проинспектировали безопасность в районе проведения операции и около украинских границ.

Наев сообщил министру обороны Дании, что боевики не единожды нарушали режим прекращения огня и минируют прилагающие территории. Командующий ООС напомнил, как 23 февраля на мине подорвался автобус с мирными жителями.

Командующий также обратил внимание делегации на то, что Объединенные силы не только защищают страну от агрессора, но и проводят целенаправленную работу по восстановлению объектов гражданской инфраструктуры, а также по проведению ремонтно-восстановительных работ на критических объектах.

Напомним, Наев заявил о том, что с момента начала операции ООС бойцы и офицеры ВСУ возвратили под контроль Украины 20 квадратных километров оккупированной боевиками территории Донбасса.