"Безопасность и жизнь может быть под угрозой": у Климца рассказали о его аресте в РФ

Павел Климец

В пресс-службе бывшего нардепа от Партии регионов Павла Климца подтвердили его задержание и арест в Москве.

В то же время советник Климца по коммуникациям Юлия Трестер опровергла данные о взятке.

"Как советник по коммуникациям президента компании Olymp Павла Климца, должна сообщить следующее: сегодня в лентах новостей многих изданий появилась информация об аресте Павла Климца в Москве. Информация только об аресте соответствует действительности. Взятки не было. Работают адвокаты. Учитывая отношения с государством-соседом, семья Климца воздерживается от комментариев и умоляет СМИ не строить никаких версий, это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой. Последние годы Павел Климец отходил от дел в отношении компании, в планах была общественная деятельность ради развития экономики Украины и популяризации таких инструментов привлечения инвестиций, как свободные экономические зоны и территории приоритетного развития", - написала Трестер в Facebook.

Напомним, против бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского в РФ было возбуждено уголовное дело, в мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно его арестовал.

В начале октября 2018-го СМИ узнали, что Рудьковского задержала московская полиция.