Погорел на крупной взятке: в Москве украинский экс-нардеп-миллионер угодил в СИЗО

Павел Климец

В Москве на крупной взятке задержан экс-народный депутат Павел Климец, решением суда он был отправлен в СИЗО.

По данным Коммерсанта, визит в Москву украинского мультимиллионера мог быть связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов на Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала российской агрессии в 2014 году.

Издание отмечает, что адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Климец был оставлен под стражей.

В группе компаний Olymp, которую возглавляет Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в "ДНР" и "ЛНР".

"В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса",— утверждает собеседник Коммерсанта.

Климец был депутатом Верховной Рады в 2006-2012 года. Он руководит алкогольной компанией Olymp, которая производит водку марок Prime и Idea, а также коньяк и вино.

Напомним, против бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского в РФ было возбуждено уголовное дело, в мае 2016 года Басманный районный суд Москвы заочно его арестовал.

В начале октября 2018-го СМИ узнали, что Рудьковского задержала московская полиция.