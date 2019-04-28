Социолог рассказал, чего в первую очередь ждут от Зеленского его избиратели

Солидная часть украинцев, отдавших свои голоса на выборах президента за Владимира Зеленского, ожидают, что он, оказавшись на этом посту, немедленно снизит коммунальные тарифы.

Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, сообщает Главком. Он ссылается на результаты опроса, которые социологи проводили во время преидентских выборов. 39,1% опрошенных украинцев полагают, что президент Украины в свои первые 100 дней на посту должен снизить тарифы на коммунальные услуги.

По словам Паниотто, протестный электорат был недоволен (повышением ЖКХ-тарифов - Главред) и обвинял в таком положении вещей Петра Порошенко.

"За Зеленского голосовали том, что он человек не из политической системы, новое лицо в политике", - подытожил гендиректор КМИС.

Интересно, что, согласно законам Украины, вопросы таких тарифов входят в компетенцию Кабинета министров, а вовсе не президента.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему Зеленский поставит Путина и Кремль в неудобное положение. Позднее в команде Зеленского озвучили планы по перезапуску украинских антикоррупционных ведомств.