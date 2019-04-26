Путин зря превращает Зеленского в агрессивного ястреба

Путин зря дразнит Зеленского / Reuters

Владимир Путин откровенно разочаровал. Создается впечатление, что если так и дальше пойдет, то как-то серьезно относиться к главе РФ при анализе различных ситуаций – будет просто смешно. Вот давайте просто, без сложных теорий, перечислим и сопоставим факты последнего времени.

– В Украине к власти приходит новая, не очень опытная команда, которую есть все шансы какое-то время обыгрывать на дипломатическом уровне. До тех пор, пока за год-два, набив шишки, партнеры не станут более осмотрительными.

– В это же время вводится нефтяная блокада Украины со стороны РФ и, фактически, Беларуси.

– В это же время РФ решает активизировать свою военную агрессию на Донбассе – заявив о раздаче паспортов РФ.

– Корабли РФ начинают еще больше безобразничать на Азовском море.

То есть всего за неделю Путин сделал все, чтобы к нему на переговоры приехал не расслабленный, кривящийся от упоминания международных дрязг житель юго-востока с веселым характером, а матерый бандеровец с целой стопкой ультиматумов и резких фраз.

Ну потому что вы же понимаете, если человек только возглавил страну и вдруг видит, что этой стране специально резко начали делать больно, то к добрым разговорам о том, как было хорошо всем жить в СССР – это не располагает.

Читайте такжеРаздача паспортов в "ЛДНР": чего хочет Путин и почему молчит ЗеленскийИ на фоне идиотских действий Путина по перековыванию Зеленского в агрессивного ястреба уже понятно, что дни перед встречей человек будет проводить не в компании теоретиков интеграционных процессов. А в компании генералов, которые будут рассказывать ему свой стандартный набор страшилок и мобилизационных планов спасения экономики. А там такой набор, я вам по-секрету скажу, что в каждом рождает только одно желание – переплавить все железо страны в танки. И подобный настрой сторон вообще не будет давать волю и способствовать быстрому утверждению места и времени встречи.

То есть исходя из описанной ситуации и сказанного, уже есть основания сильно сомневаться, что переговоры Путина и Зеленского возможны в какой-то ближайшей перспективе. И виноват в этом полностью Путин, как человек, который, вероятно, уже больше смотрит телевизор, чем думает.