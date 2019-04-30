Супрун высказалась о дальнейшей работе с Зеленским

Чиновница готова возглавить Минздрав при новом правительстве.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности сотрудничать с командой победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью DW она подчеркнула, что готова возглавить Минздрав в новом правительстве, если будет поддержка реформы здравоохранения.
Супрун добавила, что после выборов команда нового президента продемонстрировала намерение продолжать реформу, поэтому второй этап реформы начнется уже этим летом, а заключительный, третий - с 2020 года.
"Мы будем следить за тем, что будет происходить в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечить отрасли необходимое финансирование", - заявила чиновница.
Супрун заверила, что после инаугурации Зеленского министры будут встречаться с новой командой и можно достичь взаимопонимания.
Как известно, консультант Зеленского по вопросам здравоохранения Евгений Комаровский ранее утверждал, что Минздрав во главе с Супрун не воспринимает критику.
Напомним, Зеленский в интервью утверждал, что в Украине медицинская реформа является одной из немногих, которая "как-то держится".