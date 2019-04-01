На прием – за деньги: сколько дней осталось у украинцев на подписание декларации с врачом

Сколько дней осталось у украинцев на подписание декларации с врачом / politica-ua.com

С 1 апреля 2019 года МОЗ завершает финансирование пациентов, которые не подписали декларации с врачами – педиатром или терапевтом.

Несмотря на то, что конечного срока для подписания декларации с врачом нет: заключать договор можно в любое время – в Национальной службе здоровья уже предупредили, что у украинцев осталась всего неделя на подписание декларации с семейным врачом. После 7 апреля попасть на прием к врачу бесплатно уже не получится.

Без декларации бесплатно можно будет получить лишь неотложную медицинскую помощь.

Стоит человеку заболеть, к примеру, гриппом – и придется либо срочно оформлять декларацию, либо выкладывать за прием деньги.

Читайте такжеОт скачков тарифов и доллара до ж/д-билетов и призыва: что ждет украинцев в апрелеКроме того, без декларации больше не выйдет получить рецепт на "Доступные лекарства": с 1 апреля рецепт на них лекарства будут выписывать только через электронную систему и лишь врачи первичного звена, в частности, врач общей практики и семейный врач.

Как выяснили журналисты, теперь попадет ли украинец на прием к врачу – зависит от доктора: захочет ли тот его принимать.

Стоит отметить, что уже с 1 апреля врачи без деклараций принимают неохотно: спустя несколько часов ожидания и лишь, чтобы убедиться, что человек не при смерти.

В первый же день старта нового этапа реформы с проблемами столкнулись пенсионеры, которым сложно записывать на прием к врачу онлайн и которые не смогли подробно изучить информацию о декларации с врачом в интернете.

Ранее в правительстве утвердили тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи − 370 грн в год за обслуживание одного заключившего декларацию с врачом пациента.

А и.о главы Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала о том, когда пациентам придется оплачивать услуги врачей. По направлению семейного врача пациент пойдет уже к другому специалисту, и тогда прием будет оплачен.