"Сделаем это вместе": Зеленский объявил первый конкурс на вакантную должность

Зеленский ищет пресс-секретаря / Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты выборов, объявленные накануне ЦВК, и объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.

"Я всем благодарен. В этой дате есть определенная символичность. 230 лет назад прошла инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона, я не сравниваю себя с этим политическим деятелем, пока еще рано, но, если вы не против, я его процитирую: "Трудись, чтобы в твоей душе не погасли эти крошечные искры небесного огня, что зовутся совестью". Вот это я вам украинцы, всем обещаю. Всем, несмотря на ваш выбор. Обещаю трудиться и обещаю не подвести", - заявил он в видеообращении.

Зеленский обратился к тем, кто считает его заявления несовершенными и могут написать лучше. Он предложил отправлять резюме на электронную почту и принять участие в конкурсе на должность пресс-секретаря президента.

"Условия очень простые. Если ты знаешь минимум три языка — украинский, английский обязательны. Если ты имеешь опыт работы в журналистике или в публичной сфере. Если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свою резюме на электронную почту", - подытожил политик.

Дякую за довіру всім українцям! З кожного регіону нашої неньки України, з кожного міста, містечка, селища і села! Опубликовано Володимиром Зеленським Вторник, 30 апреля 2019 г.

Напомним, ранее Зеленский встретился с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.