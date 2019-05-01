У Зеленского прокомментировали новость о "дешевом" пентхаусе в Крыму

В пресс-службе будущего президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали статью агентства Reuters о том, что Елена Зеленская якобы купила у бизнес-магната Александра Буряка пентхаус в аннексированном Крыму за половину его рыночной стоимости.

По заявлению представителей политика, его супруга купила крымскую недвижимость без нарушения законодательства Украины и по рыночной цене. Более того – с уплатой всех обязательных налогов и сборов.

"Из-за незаконной аннексии Россией Крыма семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве… Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" - совершенно безосновательна", – подчеркивается в сообщении.

В завершении отмечается, что пользоваться этой недвижимостью семья Зеленских намерена лишь после возвращения аннексированного Крыма в состав Украины.

Ранее генерал спрогнозировал, сколько времени уйдет на возвращение Крыма. Если РФ будет вынуждена покинуть Крым, она заберет с собой военные силы, которые сосредоточили на полуострове, полагает экс-замначальника Генштаба ВСУ.

Напомним, в начале марта 2018 года бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев, военный эксперт говорил, что Россия стянула в Крым десятки тысяч военных.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил РФ в размещении на полуострове военных средств и компонентов, способных переносить и запускать ядерное оружие.