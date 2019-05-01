Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин никогда не поздравит Зеленского с победой на выборах

1 мая 2019, 08:25

Президент РФ не любит харизматичных лидеров, сообщил бывший депутат Госдумы.

Путин
Путин / Reuters

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин никогда не поздравит Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.

Зеленский является "джокером", который, может, и ничего не сделает, а может, чего-то и добьется, рассказал экс-депутат в интервью Апострофу.

По словам собеседника, российский лидер "вообще очень не любит харизматичных, ярких лидеров, он любит "старых коней", которые борозду не портят".

"Я думаю, что Путин никогда не поздравит Зеленского с победой. Он, кстати, и Порошенко (действующий президент Петр Порошенко, который проиграл Зеленскому на выборах — Ред.) не поздравлял, они признали официальные данные выборов, но при этом без поздравлений", — отметил Пономарев.

Бывший депутат Госдумы добавил, что львиная доля администрации российского президента была против такого исхода выборов, они делали ставку на Порошенко. "Не то, что они дружат или в хороших отношениях, просто для них это был предсказуемый сценарий развития событий", — заявил он.

"А Зеленский — это "джокер"... Путин вообще очень не любит харизматичных, ярких лидеров, он любит "старых коней", которые борозду не портят. Поэтому то, что сейчас происходит — это тест, испытание, возможность посмотреть, что будет делать новоизбранный президент", — полагает собеседник.Читайте такжеКремль очень боится Зеленского — экс-депутат Госдумы

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Потом стало известно, что жители захваченной части Донбасса смогут подавать заявления для получения российских паспортов на территориях, подконтрольных боевикам, а за самим паспортом придется ехать в Ростовскую область РФ.

США осудили решение Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей части востока Украины. В заявлении Госдепартамента Штатов отмечается, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса — "крайне провокационная акция" РФ.

МИД Украины призвал международных партнеров не признавать и не принимать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. В министерстве считают, что любые действия, осуществленные с такими документами, также не должны иметь правовой силы.

Справка. В феврале 2014 года в Украине во время Революции Достоинства (Евромайдан) тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну. После президентских выборов новым украинским лидером стал Петр Порошенко.

На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Путин Илья Пономарев выборы-2019
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