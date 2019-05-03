Первой жертвой Зеленского может стать Путин – журналист

3 мая 2019, 22:49

Эксперт полагает, что новоиспеченный украинский политик начал общение с оппонентов с весьма резкой риторики.

Зеленский
Эксперт допускает, что Зеленский со старта переиграет Путина / Reuters

Украинский журналист и политический обозреватель Сергей Руденко высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин может стать первой жертвой нового главы украинского государства Владимира Зеленского.

"Буквально через неделю после победы на президентских выборах художественного руководителя студии Квартал 95 оказалось, что бояться Зеленского надо не украинцам, а Владимиру Путину. Да-да, именно ему. Ведь хозяин Кремля может стать первой жертвой нового президента Украины", - написал он в колонке для DW.

По словам Руденко, новоизбранный президент Украины начал свое общение с российским лидеров без лишних дипломатических реверансов.

"Он упрекнул визави в ограничении свобод россиян, попытке РФ разрушить украинскую государственность, вспомнил об аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Президент России, конечно, пытался "держать марку" и в ироническом стиле ответил на заявления Зеленского. Правда, получилось у него не так хорошо, как у бывшего капитана КВН", – добавил он.

Читайте такжеЗеленский одержал первую мощную победу над КремлемЖурналист не сомневается, что Путин попытается отыграться на новом украинском лидере. Однако, убежден обозреватель, его патриархальность может сыграть с ним злую шутку.

"Он не привык никому проигрывать. Тем более — шоумену. Однако хозяин Кремля может повторить ошибку Петра Порошенко — втягиваясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может стать смешным. И для этого бывший художественный руководитель студии Квартал 95, поверьте, найдет достаточно поводов. Ведь публично соревноваться с профессиональным стендапистом — это не со стерхами летать. Одна неудачная шутка — и с великого и могучего политика, каким себя считает Путин, он может превратиться в рядового юмориста", – считает Руденко.

Напомним, политический обозреватель Виталий Портников высказал предположение, что победитель избирательной гонки Владимир Зеленский более опасен для российского лидера Владимира Путина, нежели действующий президент Петр Порошенко.

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Россия Кремль Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
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