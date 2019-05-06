8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года

Главред разобрался, как и когда отдыхают украинцы на День Победы в 2019 году.
В Украине давно идут разговоры о необходимости "избавиться от советского наследия" – и перенести выходной с 9 мая на 8-е число.
Главред разобрался, как и когда отдыхают украинцы на День Победы в 2019 году.
9 Мая – выходной или нет в Украине
8 мая 2019 Украина отмечает День памяти и примирения. Связана эта дата с событиями 8 мая, когда в 1945 году состоялась ратификация акта о капитуляции немецких нацистских войск. Вместе с тем 8 мая – памятный день, но не выходной.
А вот 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это как раз официальный государственный праздник и нерабочий день. Таким образом, четверг на этой неделе – выходной.
Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.
Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.
Следующие дополнительные выходные ждут украинцев уже в июне – на Троицу 2019.
График работы Новой Почты на майские праздники 2019
Отделения Новой Почты и их курьерская доставка работают по такому графику:
- 8 мая – по обычному графику работы в будний день;
- 9 мая – с 09:00 до 16:00;
- 10 мая – по обычному графику работы в будний день.
График работы Укрпочты на майские праздники 2019
Укрпочта не будет работать 9 мая.
По обычному графику производственные подразделы предприятия работают 6, 7, 8, 11 мая.
А 10 мая остаются в режиме работы как в воскресенье.
С графиком работы конкретных отделений на майские праздники 2019 можно ознакомиться здесь.
Как работают банки майские праздники 2019
Нацбанк уже утвердил, как работают банки на майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка. Например, 30 апреля они отработают в субботу, 11 мая.
При этом в Ощадбанке Главреду сообщили, что на майские праздники 2019 все их отделения без исключения работают по следующему графику:
- 8 мая – работают, но сокращенный день (заканчивают работу на час раньше);
- 9 мая – выходной;
- 10 мая – работают в стандартном режиме;
- 11 мая – работают по графику вторника, но рабочий день сокращен на один час.
В ПриватБанке уточнили Главреду, что, к примеру, в Киеве на праздники работают только четыре отделения:
- отделение ПриватБанка на ул. Александра Сабурова, 2а (Деснянский район);
- отделение ПриватБанка на проспекте Григоренко, 43 (Дарницкий район);
- отделение ПриватБанка на проспекте Степана Бандеры, 26в (Оболонский район);
- отделение ПриватБанка на Кольцевой дороге, 1в (Святошинский район).
График работы отделений нужно уточнять непосредственно на сайте банка.
И, конечно, приложение Приват24 работает круглосуточно.