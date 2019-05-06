8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года

6 мая 2019, 14:48

Главред разобрался, как и когда отдыхают украинцы на День Победы в 2019 году.

9 мая-7
8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 года / ЕРА / UPG

В Украине давно идут разговоры о необходимости "избавиться от советского наследия" – и перенести выходной с 9 мая на 8-е число.

Главред разобрался, как и когда отдыхают украинцы на День Победы в 2019 году.

9 Мая – выходной или нет в Украине

8 мая 2019 Украина отмечает День памяти и примирения. Связана эта дата с событиями 8 мая, когда в 1945 году состоялась ратификация акта о капитуляции немецких нацистских войск. Вместе с тем 8 мая – памятный день, но не выходной.

А вот 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – это как раз официальный государственный праздник и нерабочий день. Таким образом, четверг на этой неделе – выходной. 

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Также выходные ждут украинцев и благодаря празднованию Троицы 2019.

Подробнее читайте в нашем материале Когда и как отрабатываем за праздники: Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине.

Следующие дополнительные выходные ждут украинцев уже в июне – на Троицу 2019.

График работы Новой Почты на майские праздники 2019

Отделения Новой Почты и их курьерская доставка работают по такому графику:

  • 8 мая – по обычному графику работы в будний день;
  • 9 мая – с 09:00 до 16:00;
  • 10 мая – по обычному графику работы в будний день.

График работы Укрпочты на майские праздники 2019

Укрпочта не будет работать 9 мая.

По обычному графику производственные подразделы предприятия работают 6, 7, 8, 11 мая.

А 10 мая остаются в режиме работы как в воскресенье.

С графиком работы конкретных отделений на майские праздники 2019 можно ознакомиться здесь.

Как работают банки майские праздники 2019

Нацбанк уже утвердил, как работают банки на майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка. Например, 30 апреля они отработают в субботу, 11 мая.

Как работают банки на Пасху и майские праздники 2019

При этом в Ощадбанке Главреду сообщили, что на майские праздники 2019 все их отделения без исключения работают по следующему графику:

  • 8 мая – работают, но сокращенный день (заканчивают работу на час раньше);
  • 9 мая – выходной;
  • 10 мая – работают в стандартном режиме;
  • 11 мая – работают по графику вторника, но рабочий день сокращен на один час.

В ПриватБанке уточнили Главреду, что, к примеру, в Киеве на праздники работают только четыре отделения:

  • отделение ПриватБанка на ул. Александра Сабурова, 2а (Деснянский район);
  • отделение ПриватБанка на проспекте Григоренко, 43 (Дарницкий район);
  • отделение ПриватБанка на проспекте Степана Бандеры, 26в (Оболонский район);
  • отделение ПриватБанка на Кольцевой дороге, 1в (Святошинский район).

График работы отделений нужно уточнять непосредственно на сайте банка.

И, конечно, приложение Приват24 работает круглосуточно. 

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День победы 9 мая выходной 8 мая
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