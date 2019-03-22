Когда Троица 2019 в Украине

Когда Троица 2019 / tatarstan-mitropolia.ru

Какого числа Троица в 2019 году зависит от даты Пасхи 2019: она отмечается ровно через 50 дней после Великого Воскресения.

Троица 2019: дата в Украине

Праздник Троица в 2019 году отмечается 16 июня. Эта дата актуальна для православной Украины.

Католическая Троица 2019 празднуется раньше – 27 мая.

Главное различие между Троицей католической и Троицей православной – внешнее: православные священнослужители на этот праздник обряжаются в зеленые одежды, а католические – в белые. Смысл же праздник – един для всех христиан.

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Троица 2019: выходные

За счет Троицы 2019 получат дополнительный выходной – не только 16-го, но и 17 июня (так же, как и с Пасхой: воскресенье, на которое выпадает праздник, и следующий за ним понедельник). Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине.

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