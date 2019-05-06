"Водитель был пьян": полиция задержала виновника ДТП с белорусскими туристами в Карпатах

6 мая 2019, 20:02

Задержанный находится в состоянии шока и после аварии отделался синяками.

  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области
  • ДТП с грузовиком в Карпатах Фото: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области

Медицинские эксперты сделали заключение, что 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66, который перевозил группу белорусских туристов и слетел с обрыва высотой 40 метров, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Полиция задержала водителя грузовика, который упал в реку на Прикарпатье. Согласно данным медицинского осмотра, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - сказано в сообщении полиции.

По информации правоохранителей, нетрезвый водитель, который является жителем одного из сел Косовского района Ивано-Франковской области, не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и опрокинулся в реку. Виновник ДТП серьезно не пострадал. Его задержали в состоянии шока и с несколькими синяками.

"В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия. Для помощи были привлечены как полицейские и спасатели, так и другие туристы, осуществлявшие сплав", - говорится в сообщении.

Напомним, в реку Черемош на Прикарпатье сорвался грузовик с группой туристов из Беларуси.

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ДТП Беларусь туристы Карпаты Прикарпатье алкоголь
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