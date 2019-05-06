Падение автомобиля с туристами на Прикарпатье: новые подробности

6 мая в реку Черемош на Прикарпатье сорвался грузовик с группой туристов из Беларуси, погибли три человека. Всего в автомобиле находились 23 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"На Ивано-Франковщине грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку с высоты около 40 метров. В автомобиле находились 23 человека", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что найдены все пострадавшие в результате падения грузовика. В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них одна женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается.

Тела троих туристов были обнаружены в грузовике – это мужчина, который был руководителем группы, и две женщины.

В полиции Ивано-Франковской области уточнили, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить спуск по реке, поэтому направлялась к месту назначения. Но автомобиль по неизвестным причинам оказался в реке.

Напомним, ранее вблизи города Кентшин в северо-восточной Польше произошло смертельное ДТП с гражданами Украины и Грузии.