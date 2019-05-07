Роскошные поминки: под Черкассами семья прилетела на кладбище на вертолете

Очевидцы признаются, что были шокированы произошедшим.
В селе Гречковка неподалеку от города Смела Черкасской области 5 мая на поминальный день, известный как Красная горка, трое человек прилетели на кладбище на вертолете.
"Почему бы и нет?" – прокомментировали пользователи видео, опубликованное в YuTube.
По словам очевидцев, из вертолета вышли двое мужчин и пожилая женщина. Они направились к сельскому кладбищу, а вертолет улетел.
Местные жители уверяют, что заказал роскошные поминки не политик. Однако данные о семье из вертолета так и осталась неизвестными.
Напомним, Красная горка отмечается в следующее воскресенье после Пасхи. Красная горка в 2019 году выпала на 5 мая.