Роскошные поминки: под Черкассами семья прилетела на кладбище на вертолете

Поминание на сельское кладбище привези на вертолете / Фото: скриншот из видео

В селе Гречковка неподалеку от города Смела Черкасской области 5 мая на поминальный день, известный как Красная горка, трое человек прилетели на кладбище на вертолете.

"Почему бы и нет?" – прокомментировали пользователи видео, опубликованное в YuTube.

По словам очевидцев, из вертолета вышли двое мужчин и пожилая женщина. Они направились к сельскому кладбищу, а вертолет улетел.

Местные жители уверяют, что заказал роскошные поминки не политик. Однако данные о семье из вертолета так и осталась неизвестными.

Напомним, Красная горка отмечается в следующее воскресенье после Пасхи. Красная горка в 2019 году выпала на 5 мая.