Радоница 2019: как отмечать, что нельзя делать и почему / memory-tour.ru

Радоница в 2019 году выпала на 7 мая.

Радоница 2019 в России – это главный родительский день года. В Украине праздник еще называют Гробки 2019.

В этот день, впервые за много дней, пока праздновался Светлый праздник Пасхи, верующие посещают храм и поминают усопших.

Радоница: что нельзя делать

Радоница – на этот праздник нельзя:

венчаться – Радоница всегда выпадает на вторник (так как это 9-й день после празднования Пасхи), а по вторникам церковь не проводит обряд венчания;

поминать родню на кладбище алкоголем;

плакать и скорбеть – так как считается, что на Радоницу покойные радуются Воскресению Христову вместе с живыми, поэтому скорбеть просто нет повода.

Радоница: уборка могилок

Уборка могилок на Радоницу разрешается. Как раз в этот день православные навещают родных на кладбище, наводят там порядок и поминают усопших.

Можно убраться на кладбище и заранее – это также не воспрещается.

Как отмечать Радоницу

Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиВерующие в этот праздник посещают храм. Также они поминают усопших специальными молитвами дома и на кладбищах.

В старину верили, что окно в доме в этот день непременно должно быть открытым, дабы в жилище беспрепятственно мог попасть дух покойного родственника – чтобы навести родню.

На стол ставят три тарелки и оставляют их там на весь день: из них усопшие родственники должны позавтракать, пообедать и поужинать.

Если шел дождь (без грома!), то девушки, чтобы сохранить красоту и молодость, умывались на Радоницу дождевой водой через серебряные или золотые кольца.

Почему Радоница – "окликание" покойников, поминальные молитвы этого дня и можно ли работать на Радоницу – читайте в нашем материале Радоница 2019: когда отмечать и что делать в этот день.