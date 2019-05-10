Как власти накажут украинцев за российские паспорта

Владимир Гройсман заявил, что российские паспорта, выданные украинцам, будут признаны незаконными.

"Почему фейковые, потому что все понимают, что это незаконно. Россия, как нацистская Германия, раздаёт свои аусвайсы для тех или иных людей. Сегодня мы примем решение о том, чтобы признать все паспорта незаконными", - сказал Гройсман.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз уточнила, что украинцы, получившие российские паспорта в непризнанных республиках, могут быть лишены соцвыплат и пенсий.

"Обсуждается предложение о внесении граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала в Facebook министр.

"Меченые" паспорта

Адвокат Ростислав Кравец говорит, что скорей всего российские документы будут выдавать с определенной серией, как это делалось в Крыму.

"При выдаче паспортов указывался регион. Также, крымский паспорт немножко по форме отличался от других российских документов. Скорей всего так будет и с документами жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Там будет указан регион, и соответственно паспорта выданные в этом регионе, не будут признаваться в Украине. С этими документами нельзя будет проходить контроль, заверять документы. То есть, формально они не будут признаваться в Украине как удостоверения личности", – объясняет нам адвокат.

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По словам Кравца, в большинстве случаев Украина скорей всего и не будет знать, что человек получил гражданство другой страны. Хотя, по закону, украинцы могут иметь только одно гражданство. А вот ответственность за второе - не предусмотрена.

"И, на мой взгляд, этот вопрос не решается потому, что первые лица государства в этом сами заинтересованы. У большинства народных депутатов есть два-три, а то и пять гражданств. У бывшего главы Налоговой было подданство Великобритании, у бывшего министра экономики – литовское, и он так и не вышел из этого гражданства. У министра здравоохранения – американское, как и у экс-министра финансов Наталии Яресько. И этот вопрос искусственно тормозится самим государством, то есть чиновниками. И на мой взгляд, сам вопрос решить возможно, было бы желание", - уточняет адвокат.

Как пример, он приводит историю с депутатом Андреем Артеменко.

"Несколько лет назад выяснилось, что у него было канадское гражданство, и президент лишил его украинского гражданства. Но здесь речь идет о довольно большом количестве граждан. И поэтому к нему надо подходить системно, а не выборочно. Например, у Леонида Черновецкого подтверждено грузинское гражданство, возможно есть израильское. Но я что-то не слышал заявлений от Петра Порошенко, Юрия Луценко или Арсена Авакова, что Черновецкого надо лишить украинского гражданства. В одних случаях наши правоохранители обвиняют людей в сепаратизме и государственной измене, хотя они не были госчиновнкиами. А в других случаях - закрывают глаза, особенно там, где есть возможность заработать. Поэтому вопрос с двойным гражданством нужно закрыть раз и навсегда, публично об этом заявить, и ни на кого не закрывать глаза", - уверен Ростислав Кравец.

Чтобы выжить

А вот юрист Андрей Ирклиенко допускает, что некоторые жители оккупированных территорий будут вынуждены получать российское гражданство.

"Будет часть людей, которые получат российские паспорта для того, чтобы выжить. И они будут стараться скрыть свой паспорт РФ. То есть, когда будут ехать на подконтрольные территории за теми же лекарствами и продуктами, будут предъявлять украинские документы. А в России им будет легче с российским паспортом устроиться на работу", - говорит Ирклиенко.

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По его словам, эта категория украинцев может пострадать незаслуженно.

"Нужно четко разделять – если человек вынужденно его получил, чтобы выехать с оккупированных территорий, не видеть ужасов войны и жить в России, то это один вопрос. Ведь с помощью второго гражданства, украинцы смогут удовлетворять определенное количество нужд. Но есть и другая часть граждан, которые поддерживают войну, российскую агрессию и ненавидят все украинское. И они документы будут оформлять для того, чтобы стать россиянами", - говорит Ирклиенко.

По словам юриста, власти боятся менять законодательство и наказывать за двойное гражданство.

"Наказания нет, потому что наши законодатели боятся накала страстей. Потом с той будут звучать обвинения, что в Украине карают за русский язык, за то, что человек в душе признал себя русским. Власть понимает, что должна реагировать на выдачу паспортов, он они боятся создавать такой прецедент. По моему мнению, более эффективно было бы создавать сервисы по типу базы "Миротворец", где можно публиковать данные коллаборационистов. Но не тех, кто поехал за новой жизнью, чтобы выжить. А так мы просто делим общество", - добавляет Ирклиенко.