Коболев обсудил с американскими сенаторами план противодействия Северному потоку-2

Укладка труб Северного потока-2 / RT

Глава украинской госкомпании Нафтогаз Андрей Коболев вместе с замглавы МИД Украины Елена Зеркаль обсудили вместе с сенаторами США противодействие воплощению в жизнь проекта российского газопровода Северный поток-2.

"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту "Северный поток-2", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Коболева, в Конгрессе и Сенате США понимают, что Северный поток-2 представляет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и Евросоюза.

Напомним, ранее в Евросоюзе окончательно утвердили новую газовую директиву насчет Северного потока-2. Позднее госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что США не смогли убедить Европу отказаться от постройки Северного потока-2.

