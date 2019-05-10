Военный эксперт назвал главную предпосылку войны на Донбассе

Главная предпосылка войны на Донбассе — масштабный съезд сепаратистов, прошедший в 2004-м, полагает эксперт / InfoKava.com

Военный эксперт Игорь Козий считает, что главной предпосылкой войны на Донбассе является прошедший в 2004 году масштабный съезд сепаратистов в Северодонецке Луганской области, после которого его участники остались безнаказанными.

После съезда было открыто дело, но потом его по непонятным причинам закрыли, рассказал аналитик в эфире ObozTV.

По словам собеседника, этот вопрос требует правовой оценки, люди должны разобраться, что же реально произошло.

"Северодонецкие сепаратисты провели съезд, было открыто дело. Если б это дело не было закрыто… по непонятным причинам, войны могло не быть", — полагает Козий.

Напомним, 28 ноября 2004 года в Северодонецке в противовес Оранжевой революции прошел съезд народных депутатов и депутатов местных советов. В работе съезда, в частности, принимал участие уже беглый президент Виктор Янукович, его соратники и российские дипломаты. Участники съезда в случае прихода к власти Виктора Ющенко угрожали создать так называемую "Юго-восточную украинскую автономную республику".

Справка. 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины.