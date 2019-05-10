Дочь чиновника Минобороны поглумилась над траурными цветами ко Дню победы – СМИ

Гвоздики, которые возлагали днем в память о павшим в войне, вечером стали объектом шутки / Фото: УНИАН

В Сети появилось видео как девушка бросает гвоздики с места чествования жертв Второй мировой войны к ногам своей подруги.

Ролик в своем Instagram опубликовала пользователь Ника Краснопольская, однако после гневных комментариев видео удалила.

"Оль, сегодня все цветы к твоим ногам", - с такими словами девушка взяла с памятника гвоздики и бросила на землю.

Пользователей Сети поступок девушек возмутил, в комментариях они не скрывали негатива и называли авторов видео "животными".

По информации ТСН, отец Ники Краснопольской работает заместителем начальника отдела департамента Министерства обороны Украины, а мама – в Министерстве здравоохранения. Девушка работает фармацевтом в одной из столичных аптек.

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