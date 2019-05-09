"С*ка, трясла ср*кой": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы танцем на пилоне без штанов

9 мая 2019, 18:07

Большинство подписчиков не оценили креативы певицы.

Оксана Яковлева
Оксана Яковлева весьма оригинально поздравила ветеранов с Днем Победы / instagram.com/yakovleva.ksana

В России певица и бывшая жена депутата Оксана Яковлева весьма оригинально поздравила ветеранов с Днем Победы.

Она решила выложить к празднику видео своего танца на пилоне. Причем из одежды на ней пилотка, гимнастерка и черные трусы. В качестве музыкального сопровождения Оксана выбрала военную песню Смуглянка.

Стоит отметить, что большинство подписчиков не оценили креативы певицы. Многие отписались от нее после скандального поста. Еще больше людей выразили свое возмущение в комментариях.

Читайте также"Праздник со слезами на глазах": лучшие военные песни на 9 Мая"Миллионы людей подвергались пыткам в лагерях, их морили голодом, травили газом, ставили эксперименты, одними из которых были выворачивание человека, буквально, наизнанку и вытаскивали органы по одному и зашивали, чтобы проверить, сколько человек проживет в этих условиях, миллионы маленьких жизней, всего 26.000.000 человек погибло воюя за нашу спокойную жизнь, и ради чего бл*ть?! Ради того, чтобы ты, с*ка, трясла ср*кой под песню, под которую люди плачут?! Ты сама мама двоих детей, представила бы хоть на минуту, каково было мамам в те времена, когда их дети умирали у них на глазах! Отписываюсь нах*р, я уважала тебя, за то, что тебе пришлось многое в жизни пережить, но в тебе нет ничего святого, ты самка, а не мать и животное, а не человек", – заявила margarita_khitsel.

"И стриптиз(Ой, простите... Танец на пилоне)) слабый, и откровенно вульгарность ужасная в такой день! Видимо, нужен рейтинг. Нечем больше заинтересовать", – пишет iakovlevaphoto.

"Ебанашка ты, конечно, запили видос как ты в танке горишь! Слабо? Или в нем места не хватит задом вертеть?" – поинтересовался valtb001.

"Мне кажется, это слишком... этот праздник победы! Люди воевали не жалея жизней. А тут стриптиз танцуют", – отметила _stusha_23.

"Штаны где?" – интересуется shogenovaanghana.

Ранее в Сети показали маразмы "победобесия" в РФ. В частности, танцовщица и блогер Таисия Кривун получила свою порцию славы, после того, как станцевала откровенный танец на мемориале жертвам войны.

Напомним, в Украине шутливой акцией потроллили пророссийский Бессмертный полк. Активисты держали в руках стилизованные портреты киногероев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
День победы 9 мая победобесие
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:07
"С*ка, трясла ср*кой": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы танцем на пилоне без штанов
17:58
Стала известна дата похорон Евгения Крылатова
17:46
"Верните назад": Эстония нацелилась на 5% территории России
17:27
Ученые выявили необычный способ борьбы с депрессией
17:07
Даже Лукашенко не явился: Путина на День Победы проигнорировали все мировые лидеры Фото Видео
16:40
Без весов и ограничений в еде: известная модель поделилась секретом идеальной фигуры Фото
16:30
Зеленый борщ, классический рецепт: как сварить самый вкусный борщ зеленый
16:00
"Победа Колымы над Бухенвальдом": в Днепре участников Марша мира облили краской Фото
15:20
Лукашенко "нашелся" и высказался о свержении власти в Беларуси
14:59
В Севастополе вандалы разбили памятник с именами погибших во Вторую мировую войну крымских татар Фото
14:55
Астролог сказал, грозит ли Земле апокалипсис из-за астероида Апофис
14:42
Полуголые пляски и поздравления с войной: в Сети показали маразмы "победобесия" в РФ Фото Видео
14:20
Экономист спрогнозировал курс доллара после инаугурации Зеленского
13:55
"Похорошела": Наталья Могилевская на отдыхе похвасталась грудью, опубликовано фото
13:54
В Крыму освободили захваченных украинских рыбаков
13:25
Диетолог назвала непривычные источники кальция
13:20
В Днепропетровской области разбили монумент памяти воинов Второй мировой
12:55
Дженнифер Энистон сверкнула грудью на обложке глянца, опубликовано фото Фото
12:45
От порнозвезд до киногероев: в Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк Фото Видео
12:25
"Секси суперзвезда": Светлана Лобода произвела фурор в Сети снимками в леопардовом наряде Фото
12:20
"Хотим побыть тропиками": синоптик предупредила украинцев о новых дождях
11:55
Названо возможное место похорон Евгения Крылатова
11:50
Кого из электората Зеленского ждет разочарование мнение
11:45
"Будем жить!": Зеленский призвал украинцев помнить о погибших и чтить ветеранов Второй мировой
11:25
В Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы: названа причина Фото
10:57
В России ответили Порошенко на "победобесие" и ряженых из Бессмертного полка
10:30
В центре Киева произошли стычки на акции по случаю 9 мая, есть задержанные Видео
10:26
Медики рассказали, как меняются тела людей от постоянного секса
10:12
Как Порошенко готовит Зеленскому саботаж мнение
09:58
"Собеседования идут": у Зеленского рассказали, когда будут назначения на ключевые должности
09:40
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
09:30
Сезон дождей и гроз: синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета
09:13
Бывший советник президента РФ оценил возможность встречи Зеленского и Путина
08:58
Во время "минуты мира" Порошенко заговорил о кремлевском "победобесии" и ряженых "полках бессмертных"
08:30
Заломили руки, разбили камеры: на Волыни журналистов атаковали на дне рождения чиновника Видео
08:24
Уместно ли считать 9 мая днем Победы мнение
07:56
У Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая
07:45
Политолог объяснил, почему отставка Йованович - это плюс для Украины
07:25
Вятрович анонсировал пересмотр дат основания Днепра и Одессы
07:16
Уходя, не уходи: как Порошенко новыми назначениями путает карты Зеленскому
06:55
Почему Зеленский не сможет совершить чудо мнение
06:31
"Что с ней?": Тина Кароль насторожила поклонников внешним видом
05:59
Трогательные поздравления с Днем Победы – открытки и тексты на русском и украинском Фото Видео
05:26
Саботаж: политолог рассказал, как Порошенко будет мешать Зеленскому работать
04:49
Медик рассказала, как правильно заниматься оральным сексом
04:16
Мокрая жена Ступки снялась полуголой в новой фотосессии Фото
03:42
Диетолог предупредила о скрытой угрозе бобовых
02:54
Политтехнолог сказал, устроит ли Путин ядерную войну
02:01
Тренер объяснил, что "убивает" результаты работы в спортзале
01:09
"Праздник со слезами на глазах": лучшие военные песни на 9 Мая Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться