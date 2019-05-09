"С*ка, трясла ср*кой": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы танцем на пилоне без штанов

Оксана Яковлева весьма оригинально поздравила ветеранов с Днем Победы / instagram.com/yakovleva.ksana

В России певица и бывшая жена депутата Оксана Яковлева весьма оригинально поздравила ветеранов с Днем Победы.

Она решила выложить к празднику видео своего танца на пилоне. Причем из одежды на ней пилотка, гимнастерка и черные трусы. В качестве музыкального сопровождения Оксана выбрала военную песню Смуглянка.

Стоит отметить, что большинство подписчиков не оценили креативы певицы. Многие отписались от нее после скандального поста. Еще больше людей выразили свое возмущение в комментариях.

Читайте также"Праздник со слезами на глазах": лучшие военные песни на 9 Мая"Миллионы людей подвергались пыткам в лагерях, их морили голодом, травили газом, ставили эксперименты, одними из которых были выворачивание человека, буквально, наизнанку и вытаскивали органы по одному и зашивали, чтобы проверить, сколько человек проживет в этих условиях, миллионы маленьких жизней, всего 26.000.000 человек погибло воюя за нашу спокойную жизнь, и ради чего бл*ть?! Ради того, чтобы ты, с*ка, трясла ср*кой под песню, под которую люди плачут?! Ты сама мама двоих детей, представила бы хоть на минуту, каково было мамам в те времена, когда их дети умирали у них на глазах! Отписываюсь нах*р, я уважала тебя, за то, что тебе пришлось многое в жизни пережить, но в тебе нет ничего святого, ты самка, а не мать и животное, а не человек", – заявила margarita_khitsel.

"И стриптиз(Ой, простите... Танец на пилоне)) слабый, и откровенно вульгарность ужасная в такой день! Видимо, нужен рейтинг. Нечем больше заинтересовать", – пишет iakovlevaphoto.

"Ебанашка ты, конечно, запили видос как ты в танке горишь! Слабо? Или в нем места не хватит задом вертеть?" – поинтересовался valtb001.

"Мне кажется, это слишком... этот праздник победы! Люди воевали не жалея жизней. А тут стриптиз танцуют", – отметила _stusha_23.

"Штаны где?" – интересуется shogenovaanghana.

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