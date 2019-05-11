"Детские шалости с огнем": на Одесчине в легковушке погибла маленькая девочка

На Одесчине в результате пожара в салоне авто погиб ребенок / od.dsns.gov.ua

В пятницу, 10 мая, в селе Козацкое Белгород-Днестровского района Одесской области произошел пожар в салоне легкового автомобиля ВАЗ, погибла маленькая дочка хозяина машины.

Спасатели узнали о пожаре в авто в 11:15, возгорание потушил хозяин машины, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.

По данным ведомства, в результате пожара погибла девочка, 2017 года рождения. Также спасатели назвали возможную причину возгорания в авто — детские шалости с огнем.

"…горел салон... на площади 1 кв. м, возгорание ликвидировал хозяин транспортного средства водой из ведер. В результате пожара погибла дочь хозяина…, которая находилась внутри автомобиля. Родителей во время пожара возле ребенка не было", — выяснили спасатели.

Напомним, 11 марта в городе Красногоровка Донецкой области произошел пожар в частном доме, в результате возгорания погибли четыре человека, в частности, двое детей.