Мы правильно управляем долгом и дальше нужна прогнозируемость - Гройсман

Гройсман навал эффективным процесс минимизации долга / Фото: УНИАН

Ключевая цель долговой политики Правительства и, в частности, Министерства финансов – минимизировать долю долга по отношению к ВВП и грамотное управление имеющимися долговыми инструментами.

Об этом в эфире Радио НВ сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что имеющиеся в Украине долги – это в основном "наследство" прошлых периодов, накопленное до 2014 года. И обслуживание этого "наследства" стоит трети бюджета страны.

"Треть бюджета этого года надо отдать на долги. Это два оборонных бюджета! - подчеркнул Владимир Гройсман. – Но всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка (ред. - предыдущего Главу Правительства) или Гройсмана, я скажу: с доли долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом. И дальше нужна прогнозируемость, стабильность. Надо минимизировать долг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития".