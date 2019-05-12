Волонтер и ветеран АТО рассказал, будет ли эскалация военного конфликта Украины и России

Мирослав Гай / Главред

В ближайшее время устроенной Россией вооруженной эскалации в Украине (из-за смены власти в стране) опасаться не нужно.

Такой точки зрения придерживается Мирослав Гай - офицер резерва и волонтер, воевавший в зоне АТО, сообщает портал Газета.

По его мнению, некие гарантии безопасности обеспечены наработанные за пятилетия договоры международного сотрудничества и реорганизованные украинские силовые структуры.

Читайте такжеМирослав Гай: Путин умрет, а россияне еще лет 50 будут платить репарации Украине"Сейчас, слава Богу, пока никакого основания нет. У управления структурами безопасности, такими как вооруженные силы, Нацгвардия, МВД, прокуратура, СБУ, все же стоят те люди, которые уже 5 лет противостоят российской агрессии. Плюс в эти последние годы структура обороны была укреплена и изменена. Эта работа ведется и будет продолжаться. Ее сложно остановить. К тому же у нас есть подписанные международные договора с нашими иностранными партнерами, по обеспечению обмена разведданными, о снятии эмбарго на закупки оружия, о поставке товаров двойного назначения", - заявил Гай.

Напомним, ранее военный эксперт, генерал армии Николай Маломуж пояснил эскалацию конфликта с РФ в акватории Азовского моря. До этого российский политтехнолог Станислав Белковский оценил вероятность захвата Россией Украины.