Новая эскалация Кремля: российский политтехнолог оценил вероятность захвата Украины

Владимир Путин / Reuters

У Владимира Путина была возможность ввести войска в Украину в 2014 году, однако на сегодняшний день он не станет проводить полномасштабное вторжение.

Как заявил известный российский политтехнолог Станислав Белковский, у Кремля нет иллюзий о возможности захвата Украины, и ему придется смириться с геополитическим выбором Киева.

"Войска он вводить уже не будет. Тем более, что ему нужно поддерживать сбалансированные отношения с Западом. Не то, что вернуться в топ-клуб мировых держав. Пути назад нет. Есть замороженный конфликт на Донбассе, он продлится еще несколько лет и даже не из-за Путина, а из-за 13 тысяч убитых", — подчеркнул он в интервью украинским СМИ.

Напомним, ранее военный эксперт Игорь Романенко рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению в Украину.