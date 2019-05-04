"Военный сценарий": эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению

4 мая 2019, 02:00

Владимир Путин будет выжидать, как изменится ситуация после парламентских выборов в Украине.

Солдат, Россия
На границу с Украиной РФ стянула 250 тысяч военных / фото:profi-forex.org

На границе с Украиной Россия сосредоточила группировку войск до 250 тысяч военных, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин будет выжидать, как изменится ситуация после парламентских выборов в Украине, а также рассчитывать на "пятую колонну".

Эксперт утверждает, что в Кремле изучают несколько вариантов военного сценария, а на развертывание своих вооруженных сил для полномасштабного вторжения РФ может понадобиться до двух недель.

Читайте также"Риски слишком велики": эксперт спрогнозировал, как Путин использует выборы в Украине

"Еще один вариант обострения может заключаться в реакции на выдачу этих самых российских паспортов жителям ОРДЛО. Дело в том, что Россия собирается выдавать заграничные паспорта, которые действительны пять лет. В "ДНР" и "ЛНР" может подняться бунт. Мол, а что через пять лет? А вдруг не продлят? Почему не принимают нас в состав России? Тогда может понадобиться вмешательство армии.

Но лично мое мнение: до осенних выборов в Верховную Раду введение ограниченного контингента российских вооруженных сил на временно-оккупированную территорию Украины маловероятно. А потом уже Кремль будет смотреть, исходя из итогов выборов", - добавил Романенко в интервью Фактам.

Напомним, ранее военный эксперт оценил вероятность масштабной агрессии РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия агрессия вторжение Игорь Романенко Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:27
В США рассказали о связях Луценко с людьми Трампа в расследовании бизнеса сына Байдена
02:00
"Военный сценарий": эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению
01:43
Оригинальные поздравления с днем рождения девушке – тексты и красивые открытки Фото
01:23
Ученые назвали наиболее опасные для женщин углеводы
01:10
Астролог назвала лучшие качества Тельцов
00:59
Бывшую невесту Владимира Кличко серьезно избили
00:33
В латексе и прозрачном лифе: Вера Брежнева снялась в пикантной фотосессии Фото
00:11
Главное – знать, когда и что начинать: известный нумеролог дала гороскоп на май 2019 для каждого Видео
03 мая, пятница
23:57
Нафтогаз ведет переговоры о покупке газа в США
23:38
Туск обвинил власти Польши в поставках угля с оккупированного Донбасса
23:15
В Госдепе озвучили позицию по присоединению к нормандскому формату
22:49
Первой жертвой Зеленского может стать Путин – журналист
22:22
Дмитрий Комаров снялся в эротической фотосессии в компании полуобнаженных красоток Фото
21:56
Шеф-редактор Голоса попал в реанимацию после скандала с дочерью Алсу
21:25
Актриса Игры Престолов вышла замуж в одежде от украинского дизайнера
20:58
Телефонные переговоры Трампа и Путина: что говорили об Украине
20:27
В Мехико найдена мертвой участница Мисс Вселенная Фото
20:04
Зеленый борщ, классический рецепт: как сварить самый вкусный борщ зеленый
19:51
"Какой у Кати был мозг, печень, почки": отец Гандзюк обвинил Луценко в непрофессионализме
19:45
"Похудела очень": Ани Лорак в Германии покрасовалась в повседневном образе
19:10
"Новое соглашение": Трамп более часа говорил с Путиным
18:55
Главу Конституционного суда не пустили в США из-за решения по незаконному обогащению
18:35
Появились хорошие новости о пострадавшей в ДТП певице МакSим
18:23
У Зеленского анонсировали частичное освобождение ФОПов от налогов
18:21
В России поскандалили из-за предложенной Климкиным и Курковым альтернативы Бессмертному полку
17:45
В Беларуси бывшего топ-силовика обвинили в попытке организовать госпереворот — СМИ
17:37
Генерал США назначен командующим силами НАТО в Европе: что о нем известно
17:15
"Ливни, град, шквалы": народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в июне 2019
16:48
"Эксперимент Путина": Полторак рассказал о ползучей оккупации Украины
16:25
"Секси бум": Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото
16:00
"Бомбезный" маринад для шашлыка: как замарировать мясо, курицу и грибы Видео
15:35
Актеры, блогеры и ведущие: у Зеленского рассказали, кто хочет стать спикером нового президента
15:20
Звезда сериала Все женщины - ведьмы приедет в Украину
14:57
Дело Мораеса: в Люксембурге готовят ответ на решение УЕФА
14:47
Мадонна выпустила новую песню с будущего альбома Madame X Видео
14:31
На Волыни приверженцы ПЦУ и Московского патриархата устроили жестокий мордобой
13:58
В Крыму ответили на заявление Зеленского и выдвинули ультиматум
13:35
В Раде рассказали, когда определятся с датой инаугурации Зеленского
13:25
В Минздраве посоветовали, как отучить себя от сладкого
13:10
Классический и на сковороде: как приготовить самый вкусный торт Наполеон Видео
12:54
Советник назвал приоритет команды Зеленского во внешней политике
12:43
Похолодание и грозы: синоптик рассказала, какие регионы Украины зальют дожди
12:21
Операция по свержению Мадуро окончательно провалилась мнение
12:00
"Около 90 уничтоженных и более 100 раненых": "Штирлиц" назвал апрельские потери "Л/ДНР"
11:54
"Нимфа!": звезда Женского квартала заворожила сеть пикантным фото в бикини
11:49
Зеленскому пора выходить из роли Голобородько и начинать объединять страну мнение
11:31
"Связали хозяев, забрали крупную сумму": под Киевом ограбили дом нардепа, опубликованы фото
11:08
Закон о ЖКХ: зачем людей загоняют в ОСМД и как это скажется на тарифах
11:02
Неожиданно скончался известный украинский комик
10:46
Скандал с натурализацией Мораеса: в УЕФА вынесли вердикт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться