"Военный сценарий": эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению

На границу с Украиной РФ стянула 250 тысяч военных / фото:profi-forex.org

На границе с Украиной Россия сосредоточила группировку войск до 250 тысяч военных, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин будет выжидать, как изменится ситуация после парламентских выборов в Украине, а также рассчитывать на "пятую колонну".

Эксперт утверждает, что в Кремле изучают несколько вариантов военного сценария, а на развертывание своих вооруженных сил для полномасштабного вторжения РФ может понадобиться до двух недель.

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"Еще один вариант обострения может заключаться в реакции на выдачу этих самых российских паспортов жителям ОРДЛО. Дело в том, что Россия собирается выдавать заграничные паспорта, которые действительны пять лет. В "ДНР" и "ЛНР" может подняться бунт. Мол, а что через пять лет? А вдруг не продлят? Почему не принимают нас в состав России? Тогда может понадобиться вмешательство армии.

Но лично мое мнение: до осенних выборов в Верховную Раду введение ограниченного контингента российских вооруженных сил на временно-оккупированную территорию Украины маловероятно. А потом уже Кремль будет смотреть, исходя из итогов выборов", - добавил Романенко в интервью Фактам.

Напомним, ранее военный эксперт оценил вероятность масштабной агрессии РФ.