В Генштабе рассказали, когда в Кремле решатся на полномасштабную войну с Украиной

Виктор Муженко / УНИАН

В случае, если после второго тура президентских выборов 2019 Украина окажется охвачена хаосом, то Россия непременно начнет полномасштабную войну против нее.

Такого мнения придерживается начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал армии Виктор Муженко, сообщает портал Факты.

По словам генерала, главная особенность российско-украинской войны состоит в том, что она может резко стартовать, буквально в течение часа превратившись в полномасштабный конвенционный конфликт с использованием сухопутных войск, флота, авиации и спецназа.

Читайте такжеПутинский пропагандист назвал дату нападения Украины на РоссиюСогласно данным Муженко, дислокация российских вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в аннексированном Крыму, организована таким образом, что им для начала активных боевых действий нужен лишь прямой приказ.

"По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70% готовы к ведению боев", — подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов детально рассказал о последствиях возможного нападения России на Украину. До этого командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял о том, что РФ существенно нарастила численность военных сил ради полномасштабной военной агрессии против Украины.