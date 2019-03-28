Политтехнолог спрогнозировал, какова вероятность нападения путинской России на Украину

28 марта 2019, 10:55

По мнению эксперта, чисто военных ресурсов для большой войны с Украиной у Путина хватает с излишком.

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Лайф

Сергей Гайдай, известный политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, спрогнозировал вероятность широкомасштабной военной агрессии путинской России против Украины.

"Путин понял, что бескровного завоевания украинских территорий не будет, что украинцы будут сопротивляться, причем очень активно. А это в планы Путина не входило. Путин понимает еще и другое: даже разбив украинскую армию, он не сможет удерживать в оккупации такие территории. Это будет постоянная партизанская война, постоянные диверсионные действия. Это будет серьезно подрывать Россию изнутри [...] Поэтому мне кажется, что на данный момент Путин замечательно осознает, что война для него не выгодна, он ее не потянет, не взирая на все российские ресурсы и возможности", - считает эксперт.

Читайте такжеПолиттехнолог развенчал миф насчет нападения Путина на УкраинуПо мнению Гайдая, у России хватает чисто военных ресурсов для массированного наступления на ВСУ, а нынешние власти Украины вряд ли смогут что-то противопоставить ему.

"В принципе, у России на данный момент хватит силы разбить наголо украинскую армию. Тут, извините, иллюзий нет. Ведь Порошенко за пять лет так и не построил такую армию, которая смогла бы по своей боеготовности превосходить российскую армию, как, например, когда-то это сделали израильтяне – находясь в агрессивном окружении арабских стран и воюя против численно и ресурсно превосходящего противника, они сумели показать значительно более высокую боеспособность и до сих пор таковыми остаются. К сожалению, Порошенко – не тот человек, который смог бы это сделать", - высказался эксперт.

Как утверждает Гайдай, фраза "Путин - нападет" в серьезной степени "пугалка" нынешней Администрации президента, запускаемая в украинский информпространство.

"Поэтому, конечно же, "Путин нападет" – это в большей степени манипуляция штаба на Банковой, чем реальность, а реальное сопротивление российской агрессии оказали рядовые украинцы. Кроме того, Путин уже напал на Украину и уже показал, что он может. И, обратите внимание, напал он тогда, когда Порошенко еще не был президентом. И основное сопротивление российским войскам произошло не потому, что нами активно руководил Порошенко. А сопротивление украинцы и так оказали захватчику, даже не имея во главе такого "эффективного" главнокомандующего. Поэтому, к сожалению, в словах о том, что российские войска вот-вот нападут, очень много манипуляций, и в основном они – со стороны действующего президента", - подытожил он. 

Напомним, ранее политтехнолог рассказал, как закончить войну на Донбассе, а также раскрыл секрет заоблачных рейтингов Зеленского.

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Украина Петр Порошенко Владимир Путин агрессия России война на Донбассе
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