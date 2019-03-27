Политтехнолог рассказал, как закончить войну на Донбассе

Только дипломатией Украина ничего не добьется, считает эксперт.
Политтехнолог Сергей Гайдай полагает, что войну на востоке Украины нужно закончить, выиграв ее.
Выиграть войну можно только военным путем, рассказал эксперт на чате в Главреде.
По словам собеседника, дипломатия должна только фиксировать уровень побед украинского государства.
"Я убежден в том, что эту войну (на Донбассе — Ред.) нужно выигрывать. А когда ты выигрываешь войну, нет нужды идти на компромиссы. Для меня показателен пример Израиля, хотя понимаю, что исторические кальки напрямую не работают — везде свои условия и особенности", — отметил аналитик.
Гайдай считает, что, если Украина не выиграет эту войну, она так и не станет полноценным государством, а ее граждане — полноценной нацией. "Для нас это исторический вызов — выиграть эту войну у империи", — подчеркнул политтехнолог.
"Выиграть войну можно только военным путем. Хотя, конечно, это связано с гибелью людей — это самая ужасная правда, которую боятся говорить политики. Другое дело, что к этой войне мы сейчас не готовы. К ней нужно серьезно готовиться", — сказал он.
Эксперт добавил, что успех этой войны лежит во многих плоскостях. "Безусловно, не в дипломатической — я в эту формулу не верю. Дипломатией мы ничего не добьемся. Смешно и наивно полагать, что придет какой-то дядя и решит наши проблемы, или что нас возьмут в НАТО, и натовские войска отвоюют нам территорию. Нет", — заявил Гайдай.
Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с РоссиейПолиттехнолог отметил, что, прежде всего, нужно создать хорошо работающую серьезную экономику, она позволит создать принципиально новую армию — технологичную, эффективную, армию нового поколения.
"Если мы не поставим себе задачу не просто создать армию по натовским стандартам (которые, с моей точки зрения, не являются показателем), а армию ХХI тысячелетия, армию, в которой воюют дроны, в который есть электрические танки, в которой каждый отдельно взятый украинский боец эффективнее любого российского бойца в пять раз. Такие задачи мы должны перед собой ставить", — посоветовал он.
"Тогда быстрые, с минимальными потерями военные операции, которые в таком случае мы сможем себе позволить, помогут решить эту проблему с Россией. К этому нужно серьезно готовиться. Для нас это вызов", — добавил аналитик.
"Что такое эффективные вооруженные силы? Это когда ты побеждаешь врага, не неся потерь. Я считаю, что мы должны идти таким путем. А дипломатия тут идет последней. Дипломатия лишь должна фиксировать уровень наших побед. С тобой считаются только тогда, когда побеждаешь", — сказал эксперт.
Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.
На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины.