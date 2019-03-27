Политтехнолог рассказал, как закончить войну на Донбассе

Войну на Донбассе нужно выиграть, посоветовал политтехнолог / antikor.com.ua

Политтехнолог Сергей Гайдай полагает, что войну на востоке Украины нужно закончить, выиграв ее.

Выиграть войну можно только военным путем, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, дипломатия должна только фиксировать уровень побед украинского государства.

"Я убежден в том, что эту войну (на Донбассе — Ред.) нужно выигрывать. А когда ты выигрываешь войну, нет нужды идти на компромиссы. Для меня показателен пример Израиля, хотя понимаю, что исторические кальки напрямую не работают — везде свои условия и особенности", — отметил аналитик.

Гайдай считает, что, если Украина не выиграет эту войну, она так и не станет полноценным государством, а ее граждане — полноценной нацией. "Для нас это исторический вызов — выиграть эту войну у империи", — подчеркнул политтехнолог.

"Выиграть войну можно только военным путем. Хотя, конечно, это связано с гибелью людей — это самая ужасная правда, которую боятся говорить политики. Другое дело, что к этой войне мы сейчас не готовы. К ней нужно серьезно готовиться", — сказал он.

Эксперт добавил, что успех этой войны лежит во многих плоскостях. "Безусловно, не в дипломатической — я в эту формулу не верю. Дипломатией мы ничего не добьемся. Смешно и наивно полагать, что придет какой-то дядя и решит наши проблемы, или что нас возьмут в НАТО, и натовские войска отвоюют нам территорию. Нет", — заявил Гайдай.

Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с РоссиейПолиттехнолог отметил, что, прежде всего, нужно создать хорошо работающую серьезную экономику, она позволит создать принципиально новую армию — технологичную, эффективную, армию нового поколения.

"Если мы не поставим себе задачу не просто создать армию по натовским стандартам (которые, с моей точки зрения, не являются показателем), а армию ХХI тысячелетия, армию, в которой воюют дроны, в который есть электрические танки, в которой каждый отдельно взятый украинский боец эффективнее любого российского бойца в пять раз. Такие задачи мы должны перед собой ставить", — посоветовал он.

"Тогда быстрые, с минимальными потерями военные операции, которые в таком случае мы сможем себе позволить, помогут решить эту проблему с Россией. К этому нужно серьезно готовиться. Для нас это вызов", — добавил аналитик.

"Что такое эффективные вооруженные силы? Это когда ты побеждаешь врага, не неся потерь. Я считаю, что мы должны идти таким путем. А дипломатия тут идет последней. Дипломатия лишь должна фиксировать уровень наших побед. С тобой считаются только тогда, когда побеждаешь", — сказал эксперт.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины.