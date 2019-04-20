Опасность войны: эксперт оценил вероятность масштабной агрессии РФ

Российский солдат / 24tv.ua

В настоящее время Кремль ни морально, ни физически, ни финансово не готов к полномасштабному вторжению в Украину, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"В России даже провалили осенний призыв. О чем можно еще говорить? Для полномасштабной войны у России нет ни денег, ни ресурсов", — пояснил он в интервью Фактам.

Несмотря на то, что вдоль границы Украины сосредоточено до 85 тысяч российских военных, это не свидетельствует о том, что они готовы переходить в наступление.

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Он отметил, что в РФ говорят, что 70 тысяч украинских военных сосредоточены вдоль границы, а для полномасштабного наступления численность российских войск должна превышать нашу как минимум в три раза.

"Один солдат должен быть уже с оружием в руках, второй — одеваться, а третий — готовиться. 20-я полевая армия формируется уже пять лет, и никак не может сформироваться. Сейчас она существует на уровне штабов. Но и полевая армия может продвинуться в глубь чужой территории не более чем на 150 километров. Потом ее нужно снабжать новым вооружением", — добавил Жданов.

Напомним, ранее Леонид Кравчук оценил вероятность масштабной агрессии РФ.