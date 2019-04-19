"Не надо пугать": Кравчук оценил вероятность масштабной агрессии РФ

Леонид Кравчук / Главред

Несмотря на продолжающуюся агрессию, Кремль вряд ли пойдет на полномасштабную войну с Украиной, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он также обратил внимание на то, что в Украине внутренних проблем больше, чем внешних, при этом как только в стране что-то случается, начинаются разговоры о танках на границе.

"Откровенно вам скажу: я не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет", — подчеркнул Кравчук в интервью на канале 112 Украина.

Напомним, ранее Кравчук предположил, из-за чего случится третий Майдан.