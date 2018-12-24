"Мы упустили ситуацию": военный эксперт пояснил эскалацию конфликта с Россией на Азове

Генерал убежден, что в Киеве не отреагировали адекватно на агрессивные действия России на Азове / Фото: NATO Maritime Command

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж высказал мнение, что Украине необходимо было в первую очередь после первый российских атак укреплять позиции в акватории морей, контролировать суда РФ и подавать иски в международные судовые инстанции.

Во время чата в Главреде аналитик подчеркнул, что Украина могла подключить силы иностранных партнеров, включая ООН, структуры ЕС, ОБСЕ, однако в Киеве должным образом этим никто не занимался.

"В этой ситуации мы не должны были терять инициативу. Наоборот, мы должны ее наращивать. А мы вместо этого упустили инициативу и в Черном море, и в Азовском. Допускалось ограничение передвижения судов, контроль, а также размещение новых военных кораблей и катеров РФ. А Украина все это время молчала и молчала. Пока не наступила критическая ситуация", - сказал спикер.

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По словам Маломужа, обращение в международные суды должно было произойти хотя бы после первой серьезной российской агрессии в Азовском море. Причем, убежден эксперт, иски могли подавать сотни фирм, как украинских, так и иностранных.

"Это больной бы ударило по РФ, тем более, учитывая имеющиеся санкции. Это был бы еще один механизм влияния. Плюс - должна была быть организована сверхмощная информационная кампания по всему миру, которая должна побудить лидеров всех стран мира и международные организации к активной поддержке Украины. Было очень важно, чтобы эти мероприятия прошли с самого начала, чтобы не расширялась зона агрессии. А мы впустили ситуацию, и Россия начала доминировать", - отметил он.

Военный эксперт констатирует, что активное противодействие российской агрессии в акватории морей в Украине появилось только сейчас, однако драгоценное время уже упущено. И теперь Киев пытается нейтрализовать ситуацию, однако сделать это в нынешних реалиях гораздо сложнее.

"С чем было связано такое неадекватное реагирование украинской стороны на действия России в море? Во-первых, это произошло из-за низкого профессионального уровня. Во-вторых, должно проводиться расследование - не делалось это преднамеренно, не было такого умысла", - подытожил генерал-разведчик.

Напомним, во время чата в Главреде Маломуж констатировал, что намерения Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обусловлено претензией России на новую геополитическую перспективу.