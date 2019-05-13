Климкин прокомментировал смену российского куратора по оккупированному Донбассу

Павел Климкин / УНИАН

В Кремле все решения принимает единолично Владимир Путин и изменение российского куратора в зоне военного конфликта на Донбассе ничуть не повлияет на общую политику России.

С таким заявление выступил глава украинского МИД Павел Климкин на брифинге в Брюсселе в понедельник, 13 мая.

"Когда президент России пытался навязать нам его (Михаила Бабича - Главред.) В качестве посла. Конечно, мы это отразили. Я больше информации, чем могу сказать, но тем не менее, я считаю, что мы готовы к любому персональному развития событий! В конце концов в Кремле все решения принимает только один человек, так что если что-то меняется на уровне исполнителей, все равно политика она по определению не изменится", - заявил украинский "главдипломат".

Напомним, ранее в СМИ начала циркулировать информация о том, что экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич станет "сменщиком" Владислава Суркова на посту куратора политики Кремля на временно оккупированных территориях Донбасса.

