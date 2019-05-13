На назвавшего жителей Донбасса "мразями" министра Реву подали в суд

Андрей Рева / УНИАН

На главу Министерства соцполитики Андрея Реву подали в суд за оскорбление жителей оккупированного Донбасса.

Соответствующая информация размещена в открытом доступе – на сайте Окружного административного суда Киева.

Туда поступило два исковых заявлений против Ревы. Министра обвиняют в том, что его интервью, вышедшее в эфир 26 апреля 2019-го, в котором министр, по мнению истцов, допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие достоинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку.

"Среди требований иска − признать действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний. Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства", − говорится в сообщении представителей суда.

Напомним, 29 апреля в эфир вышел фрагмент интервью Андрея Ревы. В нем он отличилися скандальным заявлением. "Все, кто был проукраинский, те выехали (с оккупированного Донбасса - Главред). А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого, абсолютно, я вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей", − заявил чиновник.