"Не жалко мразей": Рева рассказал, что думает о жителях ОРДЛО

Андрей Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева резко отозвался о жителях оккупированных районов на Донбассе.

На вопрос журналиста о людях, которые проживают за линией разграничения на Донбассе, Рева назвал граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, "мразями".

"Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии -там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей", – заявил Рева в сюжете ВВС.

Напомним, ранее Рева обвинял украинцев в том, что они много едят.