Рева пояснил, почему назвал жителей оккупированного Донбасса "мразями"

Андрей Рева от своих слов не отказывается и некоторых граждан Донбасса считает "негодяями" / Фото: УНИАН

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что не все жители оккупированного Донбасса получают украинскую пенсию, а лишь те, кто обращается за ней лично.

В Facebook он написал, что ряд граждан не в состоянии пересечь границу для получения пенсии. А некоторые не хотят ехать за ней в Украину сознательно.

Глава министерства добавил, что некоторые жители оккупированного Донбасса получать украинские выплаты недостойны, поскольку поддерживают российскую агрессию, и именно таких людей он считает "негодяями".

"Лично я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля. Я считаю негодяями тех наших сограждан, кто ради двойной пенсии способствовал оккупации украинской земли, а теперь ожидает получения российского паспорта вместе с двойной пенсионной выплатой, анонсированной оккупантами", - добавил он.

По словам Ревы, к выплатам Украина должна подходить дифференцированно и выплачивать только тем, кто стал заложником ситуации и не поддерживает оккупанта.

"Убежден, что украинская власть должна осуществлять дифференцированный подход к своим гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях. Тем, кто стал заложником ситуации - максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам необходимо продемонстрировать силу закона", - заявил чиновник.

Напомним, Рева резко отозвался о жителях оккупированных районов на Донбассе. На вопрос журналиста о людях, которые проживают за линией разграничения на Донбассе, министр назвал граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, "мразями".