"Квартирное" дело Аллерова: суд арестовал экс-командующего Нацгвардией

Юрий Аллеров / apostrophe.com.ua

В пятницу, 17 мая, Соломенский районный суд Киева принял решение взять под стражу экс-командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

При этом суд частично удовлетворил ходатайство следствия, срок ареста Аллерова истекает 12 июля.

Вместе с тем суд также установил залог 4,8 млн гривен. В случае внесения залога, Аллеров обязан сдать паспорт для выезда за границу и выполнить ряд других обязанностей.

В чем обвиняют Аллерова

Как заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания, в 2006 году застройщик Пагода должен был выделить НГУ 20% квартир и паркомест в здании на Щорса (теперь Коновальца), 34. Но до 2013 года строительных работ на участке Нацгвардии не было, пока право строительства не перешло к Укрбуд девелопмент.

Читайте такжеПротив Лещенко открыли уголовное производство: в САП рассказали подробностиПо новому соглашению Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

"Вместо того Аллеров в сговоре с руководителем Укрбуд девелопмент Майбородой завладел имуществом Нацгвардии путем неравноценного обмена", – заявил прокурор.

При этом Укрбуд вместо 50 квартир и 30 паркомест на улице Коновальца отдал Нацгвардии 65 квартир на улице Бориспольской в районе Красного хутора.

В САП указали, что сумма по оценке была одинаковой – 127 млн грн, но установлено, что стоимость имущества на Печерске была занижена, разница составила 77 млн грн.

Был также обмен еще 4 квартир на Щорса на 5 квартир на Бориспольской.

Обвинения Аллерову: в САП назвали сумму ущерба

Общая сумма ущерба, по экспертизе, составила 81 млн 635 тыс грн.

Читайте такжеЭлитные квартиры и дома в Турции: САП объявила подозрение ПродануСледствие утверждает, что в 2017 году дочери Аллерова Екатерине Пустынниковой, которая имеет российское гражданство и большую часть времени проживает в Москве, "в знак благодарности" передали квартиру по заниженной стоимости.

Сторона обвинения подчеркнула, что на период, когда подписывались соответствующие договоры, Пустынниковой вообще не было в стране, кроме того, она имеет двойное гражданство.

На допросе у детективов НАБУ дочь Аллерова призналась, что имеет и российское гражданство, имеет в РФ семью и место жительства.

Как утверждает следствие, "постоянно" ездила в Россию и жена Аллерова.

Ранее сообщалось о том, что Аллеров длительное время конфликтовал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, требовавшим его отставки.