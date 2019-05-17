"ЛГБТ-извращенцы": в Черновцах радикалы подрались с полицией на акции против гомофобии

17 мая 2019, 18:58

Противники ЛГБТ заявили, что выступают против проявлений нетрадиционности в семье.

  • В Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими Молодий буковинець
  • В Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими Молодий буковинець
  • В Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими Молодий буковинець
  • В Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими Молодий буковинець
  • В Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими Молодий буковинець

В пятницу, 17 мая, в Черновцах во время акции по случаю Международного дня противодействия гомофобии произошли столкновения между полицейскими и противниками ЛГБТ.

При этом активисты применили слезоточивый газ по отношению к полицейским, в результате есть задержанные, передает УНИАН.

Отмечается, что акцию представителей общественной организации Инсайт окружили сотрудники полиции, в то же время им стали оппонировать около 50 мужчин с символикой движения Катехон. Они выкрикивали лозунги: "Буковина - не Содом!", "Папа, мама, я - счастливая семья" и раздавали прохожим листовки с текстом "Город перекрыт? Поблагодари ЛГБТ-извращенцев".

Читайте такжеМарш женщин с феминистками и ЛГБТ: в центре Киева произошли столкновенияПредставитель группы противников ЛГБТ в комментарии журналистам заявил, что они выступают "против проявлений нетрадиционности в семье в Черновицкой области".

"Это грозит моей нации. Я – за традиционную семью, мои побратимы – за традиционную семью", - сообщил он.

При этом противники ЛГБТ попытались прорваться сквозь кордон полиции. Кроме того, они применили слезоточивый газ против правоохранителей.

По данным начальника патрульной полиции Черновицкой области Артура Шкроба, правоохранители задержали двух участников столкновения. В отношении задержанных составлены административные материалы по ст. 173 КУоАП.

"Два человека применили спецсредства слезоточивого действия. Они задержаны, на них составлены соответствующие материалы", - отметил Шкроб, добавив, что пострадавших в результате столкновения нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве радикалы атаковали лесбийскую конференцию.

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полиция активисты столкновения Черновцы ЛГБТ гомофобия
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