Марш женщин с феминистками и ЛГБТ: в центре Киева произошли столкновения

В пятницу, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве во время акции Марш женщин произошли стычки.

Участники марша выступают против домашнего, сексуального и психологического насилия. При этом рядом с участниками акции собрались ее противники. Они держат плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и "Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины" и флаги, в частности, с символикой движения "Традиция и порядок".

Участников акции и ее противников разделяет кордон полиции.

В определенный момент на стороне, где собираются участники акции "Марш женщин", произошла стычка. Полиция отвела в сторону мужчину, который вел себя агрессивно. В его поддержку к полиции подбежали несколько мужчин.

Позже участники акции, выступающие против "Марша женщин", сообщили, что задержали одного из них.

Как передает УНИАН, в марше принимают участие около 100-150 человек. Они держат плакаты с лозунгами: "Нет насилию, домогательствам, проституции, изнасилованиям!", "Мое тело - мое дело" и "Я – транс-женщина-феминистка. А чего достигли вы?". Один из участников акции также держит флаг ЛГБТ-сообщества.

Участники марша подчеркнули, что выступают против "ультраправового, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. Мы выступаем против давления и насилия патриархального уклада".

Участники "Марша женщин", в котором принимают участие также и мужчины, заявили, что поддерживают принятие Стамбульской конвенции, призывают, в частности, дать женщинам защиту от насилия, дать равные возможности для них и отменить гендерные стереотипы.

Они выбросили в мусорник так называемые "инструменты угнетения патриархата" - сковородку, туфли на каблуках и тому подобное.

Среди прочего участники акции подчеркнули, что выступают против запрета права на аборт и "кухонного рабства".