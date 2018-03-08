В центре Киева прошел марш за права женщин: видео

В центре столицы Украины возле на Майдане Незалежности в четверг, 8 марта, начался женский марш "Oh my March! МАТИ вибір", приуроченный к Международному дню борьбы за права женщин.

По словам организаторов акции - женской корпорации "МАТИ", цель марша - "выявить и показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит", сообщает портал "Украинская правда".

Среди лозунгов участниц мероприятия - "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "МАТИ вибір" ("Иметь выбор"), "МАТИ можливості" ("Иметь возможности"), "Мы - настоящие Национальные Дружины", "Хочу рожать детей, а не военных", "Дорогенька, я твій През", "Трюдо лучше Гройсмана, потому что феминист".

Кроме того, организаторы заявили, что основным цветом марша избран фиолетовый - цвет самых первых европейских борцов за права женщин.

Напомним, ранее на "Главреде" вышел материал по теме - "Пять причин принять 8 марта "черным днем" календаря.