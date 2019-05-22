Умер один из идеологов Революции на граните и глава объединения Дзыга

Во Львове умер Маркиян Иващишин / Фото: Facebook/Андрей Садовый

Во Львове внезапно ушел из жизни один из лидеров Революции на граните и основатель художественного объединения Дзыга Маркиян Иващишин.

Как сообщает издание Zaхid.net, он шел по улице Львова вместе с другом, когда внезапно почувствовал себя плохо.

52-летний Иващишин упал на тротуар и умер. Причиною смерти стал оторвавшийся тромб.

"Маркиян был одним из тех, благодаря кому Львов является Львовом. Боль. Сочувствие друзьям и близким", - написал мэр Львова Андрей Садовый.

Похоронят Маркиана Иващишина на Лычаковское кладбище во Львове. Время и место прощания пока неизвестны.

Иващишин окончил Львовский политехнический институт, где создал центр Студенческого Братства. Как его участник в октябре 1990 года голодал с другими студентами в Киеве во время Революции на граните.

В 1993 году вместе с коллегами основал первый художественный центр во Львове – Художественное объединение Дзыга, где была сосредоточена культурная жизнь города.

В 2006 году также избирался депутатом городского совета Львова. 18 мая 2019 года был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Напомним, бывший министр культуры Украины и советник президента Петра Порошенко по вопросам культуры Юрий Богуцкий умер после продолжительной болезни на 67-м году жизни.