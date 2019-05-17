Жестокая и женственная: внезапно умерла известная модель Playboy

Эшли Массаро умерла / twitter.com/ashleymassaro11

Модель Playboy и суперзвезда рестлинга Эшли Массаро нашли в бессознательном состоянии в ее доме на Лонг-Айленде. Женщину так и не пришла в себя, сообщает CNN.

Причина смерти пока не озвучена. По информации, 26 мая Эшли должно было исполниться 40 лет. У нее осталась 19-летняя дочь Алексис.

В январе 2019 года Эшли Массаро оставила странный пост в Instagram.

"Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И те, кто умер этим утром, имели планы на вечер. Не принимайте жизнь, как данность. В мгновение ока все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса", - написала модель.

Эшли Массаро дебютировала в рестлинге как участница конкурса талантов WWE Поиск Див 2005, в котором стала победительницей. Ее популярность стремительно росла.

Эшли Массаро на ринге / twitter.com/ashleymassaro11

В апреле 2007 года Эшли появилась на обложке журнала Playboy. Она закончила карьеру рестлера в 2008 году, когда ее дочь тяжело заболела.

Добавич, что имя Эшли Массаро хорошо знакомо фанатам рестлинга. Она часто выступала под псевдонимом The Dirty Diva, и разбила сердца многим фанатам рестлинга. Дело в том, что Эшли сочетала в себе несочетаемое. Невероятная жестокость на ринге уживалась в ней с мягкой женственностью, которую она демонстровала в качестве модели.

Напомним, ранее в США в своем доме в Калифорнии в окружении ближайших родственников скончалась 97-летняя актриса и певица Дорис Дэй.