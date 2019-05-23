Попал в ловушку: что стоит за назначениями Зеленского и каких сюрпризов ждать дальше

Первые кадровые назначения Владимира Зеленского вызвали неоднозначную реакцию в обществе – имена новых топ-чиновников не оставили равнодушными никого. Речь идет о новом главе Генштаба Руслане Хомчаке, который командовал операцией в Иловайске, люстрированном главе АП Андрее Богдане, друге детства и бизнес-партнере Зеленского Иване Баканове, получившим пост первого заместителя главы СБУ. Мы выяснили, чем руководствовался президент и каких сюрпризов ждать украинцам в ближайшее время.

Люстрированный глава АП - Андрей Богдан

Глава Администрации президента 42-летний Андрей Богдан, которому ставят в вину работу на правительство Николая Азарова, уроженец Львова. Там он закончил юрфак госуниверситета им. Франка, в котором доцентом кафедры гражданского права был отец Богдана Иосиф Игнатьевич.

Согласно биографии, карьеру новый глава АП начал в адвокатской фирме и помощником судьи Апелляционного суда Киева. Потом работал в адвокатской конторе Игоря Пукшина, бывшего заместителя главы Секретариата президента Виктора Ющенко.

В 2007-ом он пытался стать народным депутатом от блока НУНС. Не прошел, но занял должность заместителя министра юстиции Николая Онищука. В 2010-ом уже работал заместителем министра Кабинета министров Анатолия Толстоухова. До 2013-го - был советником Николая Азарова, а с середины 2013-го был назначен правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в секретариате Кабмина.

Уже после Революции достоинства, в 2014-ом стал внештатным советником на тот момент губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. А уже в следующем году он был одним из адвокатов Геннадия Корбана, которого задержали по подозрению в похищении чиновника Сергея Рудыка.

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В президентской кампании Владимира Зеленского Андрей Богдан был юридическим советником.

О личной жизни вновь избранного чиновника известно мало. На сайте НАПК декларации топ-чиновника пока нет. Но судя по данным ресурса Гарна хата, юрист не бедствует. В 2015-ом журналисты выяснили, что у Богдана есть две квартиры в элитной новостройке на бульваре Леси Украинки в центре Киева. А в 2013-ом в том же доме получила в подарок еще две квартиры супруга юриста Ольга Богдан. Также у семьи есть несколько земельных участков и элитные авто.

Младший брат Богдана, 31-летний Игорь, судя по декларации, работает судебным распорядителем в Верховном суде Украины.

В 2014-ом в Украине был принят закон об очищении власти, которым чиновники минувшего правительства не имели права занимать посты в госучреждениях. А имена всех, кто попал под люстрацию, были опубликованы на сайте Минюста. Но вчера имя Андрея Богдана исчезло из этого списка. Сам Богдан уверяет, что очутился в списке "попередников" несправедливо. А должность в администрации президента он занимает абсолютно законно.

"Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при всех властях. И автор этой коррупционной схемы при Минюсте был одним из авторов закона о люстрации. И так произошло, что наши предшественники принимали именно таким образом, что должности главы АП и его заместителей были выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, то это или глава Администрации президента, или его заместители. Поэтому в этом нет никакого нарушения – ни норм морали, ни норм закона", – заявил журналистам Богдан.

Друг детства Иван Баканов - зам главы СБУ

45-летний Иван Баканов, который стал первым замом главы СБУ, как и президент – из Кривого Рога. А с Зеленским он познакомился еще в детстве, они жили в одном подъезде.

Баканов по образованию юрист, а еще он бизнес-партнер нового главы государства по "Студии Квартал 95". Во время избирательной кампании руководил предвыборным штабом. Согласно данным Минюста, он является руководителем партии "Слуга народа".

Супруга Ивана Баканова – 46-летняя Оксана Лазаренко фигурировала в журналистских расследованиях, как один из руководителей зарегистрированной на Кипре фирмы "Грин Фемили". Именно эта офшорная компания является основателем ООО "Студия Квартал-95".

В "Одноклассниках" у Оксаны – несколько фото с мужем и маленькими детьми, сделанные десять лет назад. Супруга нового сотрудника спецслужбы указала, что закончила школу и вуз в Братске Иркутской области, а потом политехнический университет в Санкт-Петербурге.

А вот отец Оксаны 71-летний Евгений гордится зятем – публикует в одноклассниках фото с ним и актерами 95-го квартала.

Евгений Лазаренко, актер квартала Юрий Корявченков и Иван Баканов

А также очень скучает по СССР. Он делится постами, призывающими показать всему миру, что русские и украинцы – родственники. И считает классным ролик, о том, что "возрождение СССР неизбежно".

Фото со страницы Евгения Лазаренко

Генерал Руслан Хомчак стал главой Генштаба

Как ранее писал Главред, генерал-лейтенант Глава Генштаба, 51-летний Руслан Хомчак, закончил Московское общевойсковое училище. А его назначение вызвало большой резонанс среди участников АТО. Ему ставят в вину события, произошедшие в 2014-ом неподалеку от Иловайска Донецкой области, когда в результате обстрела российскими регулярными войсками погибли сотни украинских военных. В 2015-ом военный прокурор Анатолий Матиос заявил о потерях 366 погибших, 429 раненых, 128 попавших в плен и 158 пропавших без вести.

Несколько лет назад военнослужащий из Днепропетровской области Иван К. обратился в суд, чтобы установить факт участия в боевых действиях - все его документы сгорели при выходе из котла.

"12 августа 2014-го по приказу генерала Хомчака нас направили в Грабское Донецкой области, что в 3 км от Иловайска. Утром 29 августа передали по рации приказ руководства покинуть свои позиции. Мы дождались, когда добровольческие батальоны оставили Иловайск. Далее при выходе по "зеленому коридору" нашу колонну обстрелял противник, мы попали в плен к военным РФ. Два дня россияне держали нас в поле, а 31 августа 2014 обменяли на российских военнослужащих. С нашей сводной роты из 100 человек осталось 32", - говорится в материалах дела.

Иск военного, к слову, удовлетворили, и признали его участие в боевых действиях. И то, что именно по указу Хомчака наши военные находились неподалеку от Иловайска, никто не оспаривал.

В декларациях генерала о супруге и детях – ни слова. У него есть квартира в Белой Церкви, а в прошлом году Хомчак обзавелся двумя земельными участками в Житомирской и Черниговской области.

Родители генерала родом из Брюховичей Львовской области. Отец Борис Семенович долгое время значился руководителем предприятия "Гуцульщина", в сфере деятельности которого указаны торговля продуктами и общепит.

Также, вчера стало известно, что на должность секретаря СНБО был назначен 43-летний Александр Данилюк. Он в правительстве Владимира Гройсмана был главой Минфина, и покинул должность из-за конфликта с премьером, обвинив своего шефа в торможении реформ в Госфискальной службе.

Ранее Данилюк был внештатным советником Виктора Януковича. Супруга и дети новоназначенного секретаря СНБО являются гражданами Великобритании.

Жонглирование законами

Юрист Андрей Ирклиенко объяснил Главреду, что все должностные лица, которые совокупно на протяжении одного года занимали посты с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014-го, подпадают под закон про очищение власти. В том числе и те, кто претендует на новые посты в госорганах.

"В пункте 5-ом второй статьи закона четко указана и должность главы Администрации президента. Но, в п. 2 статьи 3 закона о государственной службе говорится, что глава АП и его заместители не являются государственными служащими. Такое новшество появилось в 2016-ом. Андрей Богдан может быть хорошим юристом и жонглировать законами. Но я склоняюсь к тому, что если чиновник занимал должности при Викторе Януковиче, то он должен быть уволен. Хотя, как раз сейчас Конституционный суд рассматривает законность люстрации. И если ее отменят, что все попередники смогут вернуться в Украину", - считает юрист.

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Александр Данилюк, который вчера был назначен секретарем СНБО, хороший специалист в сфере экономики.

"Он хороший финансист, великолепно знает английский язык. Но сможет ли он ездить в зону АТО, или если, не бог, там будет обострение, что он будет делать? Просто сделать заявление - недостаточно. Эта должность предусматривает проведение закрытых совещаний с президентом и силовиками, и спецопераций по освобождению Донбасса. Да, мы придерживаемся минских соглашений, но должны и в любой момент быть готовыми и к внезапным нападениям", - считает юрист.

По его словам, вызывает вопросы и назначение зампреда СБУ. Юридического образования, чтобы бороться с коррупцией, недостаточно, уточняет Ирклиенко.

"Такой пост должен занимать человек, который проработал в этой структуре не менее 15 лет, который знает всю работу и может гарантировать безопасность страны, ведь он получит доступ к государственной тайне. Баканов назначен на должность категории "К", то есть будет заниматься коррупцией. Я понимаю, что у него есть юридическое образование, но опыт в такой работе просто необходим", - уточняет Ирклиенко.

Впрочем, резюмирует юрист, такие назначения могут стать основанием обращения в Конституционный суд.

Кадровая матрица президента

У президента нет опыта политической деятельности, и здесь есть плюсы, объясняет политтехнолог Олег Постернак.

"Если бы президент оброс командными связями, а за спиной у него было несколько лет активной партийной деятельности и политической жизни, которые позволили бы ему наработать связи и сформировать профессиональную команду, то эти вопросы были бы уместны. Но у господина Зеленского этого объективно нет. Он всю жизнь занимался креативным умственным трудом, формировал свой бизнес-проект "Квартал 95", не оброс жирными связями с олигархатом, у него нет разных международных лоббистов, а в его команде нет людей, связанных с коррупционными рисками. И давайте с этой стороны смотреть на происходящее", - говорит нам политтехнолог.

Постернак уточняет, что волна хайпа вокруг нового президента не стоит выеденного яйца.

"Кадровые назначения Зеленского продиктованы логикой его дальнейших действий. Он хочет расставить на максимум должностей, на которые имеет право назначать, понятных ему и верных людей. И это правильно, так бы делал каждый, кто пришел из очень далекой от политики деятельности, и внезапно стал президентом", - уточняет Постернак.

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По его словам, сейчас речь идет о переходной администрации. И кандидатуры Богдана, Баканова и других – это попытка как можно быстрее заполнить кадровые позиции теми людьми, которых он знает.

"В противном случае, не заполни он так оперативно кадровую матрицу, нашлись бы от украинских олигархов профессионалы в кавычках, которые очень быстро втершись в доверие к новому президенту, стали бы занимать эти должности. И не было бы такого шума вокруг назначений. Но я бы советовал команде Зеленского следовать хоть какой-то элементарной нормативно-правовой логике при кадровых вопросах. Дело в том, что назначение первого заместителя председателя СБУ должно происходить только по представлению главы СБУ. Все эти указы впоследствии можно будет обжаловать в судебном порядке – либо приостановить, либо отменить. И как раз это является самым большим неприятным минусом", - считает политтехнолог.

С ним согласен и политический эксперт Сергей Быков. "Поскольку там очень много процедур, как раз очень хорошо, чтобы именно юрист возглавлял АП, а не чиновник, и тем более политик. И существенно это не скажется на рейтинге партии Слуга народа и личном рейтинге президента, поскольку президентские выборы уже закончились", - считает Быков.

Доживем до сентября

А вот политолог Олег Саакян предупреждает – сюрпризов нас ждет еще много, поскольку лавка запасных Зеленского достаточно маленькая.

"И найти специалистов, которые не были бы уже где-либо отмаркированы одиозностью, очень нелегко. Это требует времени, которого нет. И все эти назначения – это попытка максимально использовать медовый месяц с украинским обществом, который сейчас есть у господина Зеленского. В ближайшее время все эти скандальные ситуации продут по касательной, и лишь частично зацепят рикошетом рейтинги нового президента. Поскольку общество пока готово жить с розовыми очками и давать кредит доверия к Зеленскому, не взирая ни на что", - говорит Саакян.

Но, через несколько месяцев, буквально после окончания избирательной кампании и формирования нового правительства, ошибок Зеленскому не простят. Это случится в сентябре.

"Поэтому именно сейчас команда нового президента пытается отстрелять весь запас негатива, пока он минимально токсичен. Что касается ставленников, то все его окружение – из бизнес-среды, как и он. Поэтому Зеленский, равно как и Петр Порошенко в свое время, начинает расставлять бизнес-партнеров, друзей детства и тех, кому может доверять. И здесь он попадает в ловушку: с одной стороны, он попадает в то, за что критиковал Порошенко, а с другой - он не может поступить иначе", - уточняет политолог.

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И уже дальше, говорит эксперт, начинается реальная политика, а не предвыборная агитация.

"Действия кандидата в президенты и президента достаточно серьезно отличаются, это разные модели поведения и уровни ответственности. И кандидат Зеленский возможно не хотел бы назначать определенных людей, но президент Зеленский уже не может себе позволить действовать иначе. Наша система со слабыми институциями, телефонным правом и концентрацией полномочий в одних руках не предполагает наличия профессиональных кадров. И это не зависит от политической заангажированности, а предполагает опору на личную преданность", - говорит Саакян.

Война уже началась

Не факт, что Рада будет идти в кадровых назначениях навстречу Зеленскому, говорит Олег Постернак.

"Со среды между институтами президента и парламента наметилось противостояние. Рада продемонстрировала свое "фе" новоизбранному президенту. Последний раз институциональные войны у нас были в эпоху Виктора Ющенко, особенно когда распускалась Рада в 2007-ом. Он вынужден был издавать четыре указа о роспуске Рады, что привело к политическому кризису. Сейчас мы на пороге очень серьезного политического испытания. Я думаю, что у парламента сейчас появится желание ограничить полномочия президента. И в ближайшие дни мы увидим молниеносное рассмотрение этого законопроекта", - прогнозирует эксперт.

И добавляет – 22 мая показало, что у Зеленского нет своих людей в Раде.

"Ранее ходили слухи, что партия "Видрождення" ассоциируется с окружением Зеленского. Но в среду они голосовали, совершенно не исходя из интересов нового президента. И это показатель того, что глава государства старается максимально дистанцироваться от олигархата. И самое прискорбное, что в этом добром деле он вынужден будет нарушать закон. И этот принцип политической целесообразности с оттенком нормальных государственнических намерений противостоит правовой культуре, принятой в среде украинской политики, когда важна каждая буква закона. Но думаю, что эти ошибки люди простят, а вот какие это будет иметь последствия при судебных решениях – большой вопрос", - говорит Пастернак.