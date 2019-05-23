Боевики не пускали детей сдать ВНО по украинскому: в ОГА нашли выход

Пророссийские боевики не позволили детям сдать ВНО по украинскому языку / Reuters

Заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз заявил, что боевики не позволили, как минимум, 71 школьнику приехать с оккупированной территории для сдачи ВНО.

"В этом году на ВНО по неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдало 430 человек. Сегодня экзамен по украинскому языку, который должны были писать 678 человек. Сейчас регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что вчера на Гнутово, сегодня на Оленевке боевики прекратили пропускать детей, которые сегодня должны сдавать ВНО", - написал он в Facebook.

Стокоз сообщил, что родители школьников жаловались на действия боевиков, которые намеренно не пропускали детей для сдачи экзамена на подконтрольную украинской власти территорию.

"Хочу сообщить, для детей, которые не имеют возможности сдать экзамены ВНО по причине блокировки, будет организована дополнительная сессия", - подчеркнул чиновник.

Замглавы области констатировал, что уже известно о 71 школьнике, которого боевики не пустили на сдачу ВНО.

Как ранее сообщалось, стали известны специальности с самым высоким проходным баллом: это оказались стоматология и международное право.