Актуальные геоданные и современные геоинформационные технологии являются основой для построения эффективного управления. Открытые цифровые данные позволяют существенно повысить качество принятия решений, сократить время на их принятие и создать эффективную систему управления инфраструктурой в любой сфере.

"Интеграция цифровых технологий и лучших международных кейсов по использованию геопространственных данных является неоспоримым условием для стремительного развития, в частности в агросекторе", - отметила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

Елена Ковалева

Наша страна пока отстает на этом пути, обладая массивом устаревших и разрозненных данных, на базе которых невозможно принимать эффективные решения. Недостаток актуальной геоинформации усложняет процессы координации действий органов власти, управления инфраструктурой, территориального развития и реагирования в чрезвычайных ситуациях.

С целью создания основ для развития отрасли геоинформационных технологий 23 мая в Киеве прошла Первая международная конференция GEODIGITAL UKRAINE 2019. Мероприятие собрало международное экспертное сообщество для обмена опытом и создания платформы для объединения практических решений бизнеса с потребностями государства. Организаторами выступили Госслужба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ГС "УкрГео".

"Постепенно страна движется в сторону большей прозрачности и открытости. Сегодня мы предоставляем уже более 20 услуг в электронном виде", - отметила Первый заместитель Главы Госгеокадастра Людмила Шемелинец.

"Спрос на актуальные геоданные растет, все больше управленцев понимают их ценность для повышения эффективности решений. По моим прогнозам, в течение ближайших 5 лет объем рынка геоданных в Украине вырастет в 2-5 раз", - убежден Председатель правления ГС "УкрГео", Председатель Совета директоров "АРЦ" Роман Челноков.

Благодаря началу сотрудничества с государственными и местными органами власти, уже был реализован ряд масштабных проектов. В частности, создана Публичная кадастровая карта Украины, реализован уникальный проект по коррекции схемы расположения и оценки состояния тепловых сетей г. Киева с помощью тепловизионной аэросъемки.

При этом развитие рынка геотехнологий в Украине тормозит ряд проблем: отсутствие современных отраслевых стандартов, нехватка квалифицированных кадров и запроса на эффективные решения, а также недостаточная финансовая поддержка сферы на уровне государства.

Так, большинство топографических карт Украины созданы еще в 70-80-х гг., однако эти устаревшие данные ложатся в основу актуальных генеральных планов украинских городов. В результате – об эффективности планирования и развития территорий, что особенно актуально в ходе реформы децентрализации, речь не идет.

В ходе Конференции спикеры из Норвегии, Польши, Германии, Нидерландов, Франции, Венгрии, Грузии и др. поделились с участниками мировыми трендами, презентовали новейшие геотехнологии и успешные примеры практической интеграции геоданных для решения отраслевых проблем. Своим опытом использования ГИС в управлении территориями и ресурсами поделились представители власти Львова и Одессы, военных учреждений и частных компаний. В рамках мероприятия была представлена ​​експозона новейших разработок от ряда ведущих компаний рынка.

По результатам было анонсировано подготовку к проведению Второй международной конференции GEODIGITAL UKRAINE 2020. Подробнее по ссылке.