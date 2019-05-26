"Неугодных будут отстреливать как скот": блогер сообщил, зачем Сурков приезжал в "ДНР"

Зачем Сурков приезжал в "ДНР"

Подробностями прощального визита в оккупированный Донецк помощника Владимира Путина Владислава Суркова поделился блогер Фашик Донецкий.

По его информации, представитель российского президента передал террористическому руководству "ДНР" новую схему, кто и как будет ими управлять. По словам блогера, на этой встрече подтвердилась информация, что куратором вместо Суркова станет бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич. Также называлось имя Дмитрия Козака.

"Это не хорошо, не плохо, это просто слухи. Лично меня в этой ситуации радует вот что: в ситуации со сменой кураторов, найдутся неугодные, которых будут отстреливать как скот… Интересно, кого первым пустят под нож: Пушилина или полевых командиров по типу абхаза. Ставлю на смерть Пушилина", — резюмирует блогер.

Ранее сообщались подробности встречи Пушилина с Сурковым. Главарь "ДНР" и советник Путина якобы "доверительно беседовали".

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Владислав Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.

Справка. На востоке Украины в 2014 году боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.