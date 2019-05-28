Есть ли жизнь после Гройсмана: какие шансы на отставку премьера и что это значит

30 мая Верховная Рада решит судьбу премьера 41-летнего Владимира Гройсмана – в четверг там рассмотрят вопрос о его отставке.

Заявление в парламенте зарегистрировали 23 мая. За день до этого чиновник объяснил, что не держится за свою должность, и подтвердил свое намерение подать в отставку. Причина: поход на выборы. Буквально несколько дней назад Гройсман объявил о создании своей партии Украинская стратегия, которая будет состоять из "людей, которые точно знают, что нужно стране".

Степан Кубив - премьер?

Политолог Кость Бондаренко говорит, что у Рады нет оснований не принимать отставку премьера.

"Гройсман – это человек, который назначен на эту должность коалицией. Она распалась, и по закону правительство должно уйти в отставку, а парламент – заняться формированием новых коалиции и Кабинета министров. И в этот период Владимир Борисович может быть исполняющим обязанности премьера. Но если он подал заявление, и Рада его примет, то автоматически исполняющим обязанности премьера станет Степан Кубив, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра", - объясняет нам Бондаренко.

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Он напоминает, что пока на эту должность Владимир Зеленский не может никого назначить.

"По нашему законодательству президент не формирует правительство, а вносит на рассмотрение Рады кандидатуру, которую определяет парламентское большинство. Поскольку у президента пока нет своего большинства, говорить о том, что он может внести кого-то в парламент – будет нонсенсом. И тут есть два варианта, это постоянная конфронтация "я хотел, но мне не дали". И второй - идти и договариваться с правительством", - объяснил Бондаренко.

Следующий премьер в августе

Политолог Олег Постернак говорит, что отставку Гройсмана готовы поддержать Батькивщина, Оппоблок, Самопомощь.

"То есть все те, кто декларировал критику правительства и несогласие с экономическим курсом. И поскольку Владимиру Борисовичу сейчас выгодно уйти, а учитывая, что между премьером и президентом были сложные отношения, то голосование поддержит и часть БПП, ориентированная на Петра Порошенко. Поэтому я прогнозирую, что ВРУ скорее всего удовлетворит заявление премьер-министра и отправит его в свободное плавание", - объяснил нам Постернак.

Но Гройсману также выгоден сценарий, если парламентарии не проголосуют за его отставку.

"Премьер это сможет обернуть в тот аргумент, что парламент считает его эффективным менеджером. И он может сохранить свой пост, такой вариант тоже возможен", - объясняет Постернак.

И добавляет, уход Гройсмана не сильно отразится на ситуации в стране.

"Что касается сотрудничества с Международным валютным фондом, то МВФ заинтересован в сотрудничестве с Украиной даже больше, чем Украина с ними. Во-первых, он зарабатывает на этих кредитах и траншах, потому что есть такое понятие, как выплата процентов. А с другой стороны, не готовы сейчас западные кредиторы отправлять Украину в неизвестность прекращением работы в нашей стране. Без сомнения, это будет означать финансовое влияние других кредиторов и других сторон в этой геоэкономической игре", - добавляет собеседник.

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А вот новое эффективное правительство может появится только тогда, когда будет сформирована коалиция в уже новом парламенте.

"Если выборы пройдут 21 июля, то уже к середине августа мы сможем увидеть полностью сформированную вертикаль высшей исполнительной власти, новое правительство, новых министров без этих позорных двухлетних приставок и.о. И только после этого, уже через определенный период мы будем спрашивать с новой власти", - прогнозирует Постернак.

Уходят все

А вот Тарас Чорновил объясняет, что согласно Конституции, отставка премьера обозначает автоматический уход всего правительства.

"После этого все министры переходят в исполняющих обязанности. Казалось бы, что ничего особенного, те же люди на тех же постах и немного меньше ответственности. В том числе, и международной правосубъектности. Но это означает, что тот же МВФ не будет вести переговоров с исполняющими обязанности. А у нас сейчас жестко стоит вопрос – что будет с покрытием пиковых нагрузок по возвращению долгов. И нам этот транш был необходим, чтобы не попасть в дефолт, - считает Чорновил. - Мне кажется, что вся история с провокацией правительства уйти, срежиссирована людьми, заинтересованными в дефолте страны. Тогда обваливается все, в том числе и гривна, а все активы становятся невероятно дешевыми и их скупят. Я даже не удивлюсь, если выяснится, что премьер тоже в этом участвовал. Ему сейчас выгодна отставка, так он собрался идти в политику".

Политолог не исключает, что за премьером могут последовать и другие министры, которые тоже собрались на выборы.

"Может так случиться, что Рада в четверг будет голосовать и за персональные увольнения отдельных министров. Но мне почему-то кажется, что все они напишут заявления на отпуск на время предвыборной кампании. Тем более, если чиновники будут зарегистрированы в предвыборных списках, они обязаны будут это сделать. Поэтому числиться будут министры, но в их креслах окажутся первые заместители. И тут возникает следующая проблема – решения правительства являются действующими, если за них проголосовала большая половина членов Кабмина. А заместители уже таковыми не являются, они не могут принимать участие в голосованиях. Поэтому никаких решений правительство принимать просто не сможет", - уточняет эксперт.

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По прогнозам Тараса Чорновила, сформировать новый Кабинет министров удаться только в сентябре-октябре.

"И получается, что только осенью правительство сможет подать в Раду законопроект про госбюджет, который разрабатывается Кабмином не позднее 1 июня", - добавляет политолог.

Впрочем, уточняет Чорновил, политический старт Гройсмана не всем пойдет на пользу. И депутаты могут не проголосовать за его отставку.

"Но вероятность того, что Владимиру Борисовичу пойдут на встречу, 65 против 35. Но в таком случае, чиновники напишут заявления на долгосрочные отпуска. Что касается глав облгосадминистраций, то все они подотчетны президенту. Другое дело, поменять их можно только с подачи Кабмина. И мне кажется, что до октября они все останутся на своих местах", - добавляет Чорновил.

УС, патент и BBC

Тем временем, Владимир Гросман вовсю готовится к выборам. Вчера, например, он ходил по улицам Киева – общался с электоратом. Но не очень удачно, первые встретившиеся девушки его просто не узнали, чем очень удивили премьера. Он дважды переспросил, правда ли, что они не знают, кто он такой.

Согласно данным Минюста, партия Гройсмана называется Украинская стратегия (сокращенно УС), до 2016-го она носила название Винницкая европейская стратегия, была зарегистрирована в 2015-ом, а руководителем значится 42-летний Павел Яблонский – секретарь Винницкого горсовета и давний друг премьера. В одном из интервью местным журналистам Яблонский хвастался, что познакомился с Гройсманом, когда тому исполнился 21 год.

На сайте УС сообщается, что основателями партии являются нардеп от БПП Вадим Денисенко, министр Кабмина Александр Саенко и активист Евгений Золотарев.

За 2 млн. 667 тыс. грн. Гройсман будет хвастаться влиянием своих реформ на инвестиционный климат в Украине. Такой тендер состоялся в середине мая этого года. 78 роликов протяженностью 30 секунд покажут на канале ВВС World News с 17 июня по 7 июля. Ровно половина достижений, согласно условиям конкурса, должна быть продемонстрирована в прайм-тайм для стран Европы и Северной Америки.

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Также, будучи премьером Владимир Борисович решил себя увековечить - в конце 2018-го он зарегистрировал собственную торговую марку – фамилию, написанную на английском. Патент на имя будет действовать до 2028 года.

За прошлый год премьер заработал 443 тыс. грн. в правительстве. Еще 5 млн. 200 тыс. дохода он получил от сдачи имущества в аренду. Также, премьер получил неплохие проценты в банках, общая сумма прибыли за 2018-ый составила чуть больше 17 млн. грн. Супруга Елена принесла в семью 1 млн. 772 тыс. грн. Это зарплата в собственной фирме "Магигранд" (торговый центр в Виннице) и доход от предпринимательской деятельности. Также семейство Гройсманов задекларировало квартиру в Киеве на 183 квадрата, купленную год назад. Это элитные апартаменты в Новопечерских Липках, которые согласно декларации оформлены на тещу Владимира Борисовича Алину Бурлаку.