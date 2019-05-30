Новый погодный сюрприз: синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине

Синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине / sunhome.ru

В июне 2019 года в Украине средняя месячная температура ожидается на уровне от 18° до 22° тепла.

Такие показатели на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, сообщили в Укргидрометцентре.

"Средняя месячная температура предполагается 18-22°, в горных районах 14-16°, что на 1-2° выше средних многолетних значений", - рассказали синоптики.

Читайте также"Ливни, град, шквалы": народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в июне 2019

Кроме того, месячное количество осадков ожидается на уровне 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на начало лета.