"Дождливые дни": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве в начале лета

В Киев начало июня будет дождливым, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье, 1-2 июня, днем и ночью будет дождь.

В столице в понедельник, 3 июня, не прогнозируются осадки, дожди ожидаются во вторник днем, 4 числа, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 1-2 июня в Киеве ночью температура составит +15…+17 градусов, а днем — +25…+27.

В понедельник в столице ожидается сухая погода. Ночная температура прогнозируется +15…+17 градусов. Днем температура воздуха может прогреться до отметок в +26…+28 градусов.

Во вторник в Киеве днем возможен дождь с грозой. Ночная температура ожидается +15…+17, а дневная — +26…+28.

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что 31 мая большую часть территории нашей страны накроют грозы и шквалы. В Гидрометцентре отмечали, что в последний день весны в Киеве днем будет дождь, ожидается гроза.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в Украине первая неделя июня 2019 будет прохладной.